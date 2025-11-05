Daikin Nachhaltigkeit Klima : Daikin in Europa: Die Klima-Samurai

05.11.2025
Lesezeit: ca. 3 Minuten
Innovationen entscheiden über die Wettbewerbsfähigkeit der Industrie – und sie entstehen dort, wo Forschung gelebt wird. Der japanische Konzern Daikin investiert massiv in europäische Entwicklungsarbeit, um klimafreundliche Heiz- und Kühlsysteme voranzutreiben.
Daikin

Die Entwicklung bei Daikin verschiebt sich zunehmend vom klassischen Maschinenbau hin zur Software.

- © Daikin

Erstveröffentlichung
05.11.2025
Letzte Aktualisierung
05.11.2025
Wolfgang Korne