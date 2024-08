Der Anteil des Joint-Venture-Partners Borouge am Nettogewinn von Borealis stieg in den ersten sechs Monaten des Jahres 2024 um 35 Prozent von 135 Millionen Euro im ersten Halbjahr 2023 auf 182 Millionen Euro. Das Unternehmen führt dies auf "höhere Absatzmengen, die durch anhaltend robuste Produktionsraten erreicht wurden" zurück, wie im am Dienstag veröffentlichten Geschäftsbericht erläutert wird. Im Jahr 2023 waren die Produktionsmengen aufgrund eines Turnarounds in der Anlage Borouge 2 geringer ausgefallen.

In Bezug auf die Zukunftsaussichten wird betont, dass ein Unternehmensprogramm sowohl zur kurzfristigen Sicherung der Margen als auch zum langfristigen Einsparen von Fixkosten beiträgt. Dadurch seien "die schlimmsten Auswirkungen des Branchenabschwungs abgefedert" worden. Dennoch bleibe "das Branchenumfeld und die geopolitische Situation auf absehbare Zeit schwierig". Dennoch fühlt sich das Unternehmen durch Innovation, globale Expansion und den Übergang zur Kreislaufwirtschaft gut gerüstet, um die bevorstehenden Herausforderungen zu meistern.