Volkswagen und Bosch wollen das automatisierte Fahren aus der Oberklasse holen und in den Massenmarkt bringen – schneller, als Branchenkenner bislang vermutet hatten. Bereits Mitte 2026 soll eine komplett KI-basierte Softwareplattform für Assistenz- und Autopilotfunktionen serienreif sein. Bis die Technik tatsächlich in einem ersten Modell zum Einsatz kommt, dürfte jedoch noch etwas Zeit vergehen.

Geplant ist der Start im Rahmen der neuen „Software-defined Vehicle“-Architektur des VW-Konzerns, die ab 2027 mit dem Elektro-Kleinstwagen ID.1 eingeführt wird. Entwickelt werden die Funktionen innerhalb der „Automated Driving Alliance“, einer seit 2022 bestehenden Kooperation zwischen der VW-Softwaretochter Cariad und Bosch.

Der Ansatz ist ehrgeizig: Während Mercedes und BMW ihre Autopiloten bislang nur in hochpreisigen Flaggschiffen wie S-Klasse oder i7 anbieten, will die deutsch-deutsche Allianz die Technologie für die gesamte Modellpalette verfügbar machen – vom erschwinglichen Kleinwagen bis zum Premium-SUV. Ziel sei es, so Cariad-Chef Peter Bosch, „Komfort und Sicherheit automatisierter Fahrsysteme möglichst vielen Menschen zugänglich zu machen, damit sie wertvolle Zeit in ihrem Auto neu gewinnen“.

