Jürgen Raschendorfer wurde im März 2021 zum Mitglied des Vorstands der Porr AG nominiert. Er absolvierte das Studium des Bauingenieurwesens an der Bergischen Universität Wuppertal und schloss dieses 1999 als Diplomingenieur ab. Er begann seine Karriere bei der Ed. Züblin AG. Bis 2020 war er in verschiedenen Leitungsfunktionen für das internationale Baugeschäft in Deutschland, Niederlanden und Russland innerhalb der Strabag-Gruppe tätig. Bei der Porr war er als COO unter anderem für die Bereiche Polen, Norwegen, GCC (Dubai, Katar), Tunnelbau und Infrastruktur verantwortlich.

>>> Porr errichtet 34 Kilometer lange Gaspipeline in Polen

Die Porr AG gehört mit rund 21.000 Beschäftigten und einer Produktionsleistung von rund 6,7 Mrd. Euro im Geschäftsjahr 2024 zu den größten österreichischen Bauunternehmen und zu den größten Playern in Zentraleuropa. Als Full-Service-Providerin biete man alle Leistungen im Hoch-, Tief- und Infrastrukturbau. Geographisch liegt der Fokus laut den Angaben auf den Heimmärkten Österreich, Deutschland, Schweiz, Polen, Tschechien, Slowakei und Rumänien. In ausgewählten internationalen Projektmärkten wie in Norwegen, UK und Katar ist Porr ebenfalls tätig.