Der polnische Staatskonzern Gaz-System hat die Porr beauftragt, eine 34 km lange Erdgaspipeline zwischen Kolnik und Gdansk (Danzig) zu errichten. Es handelt sich dabei um den ersten Onshore-Abschnitt eines Pipelinesystems, das flüssiges Erdgas von einem schwimmenden LNG-Terminal ins Landesinnere transportiert.

Sie ist 34 Kilometer lang und hat einen Durchmesser von einem Meter. Es handelt sich dabei um einen Schlüsselabschnitt des ehrgeizigen FSRU-Programms (Floating Storage Regasification Unit). Im Rahmen dieses Programms wird ein schwimmendes LNG-Terminal in der Nähe von Danzig errichtet. Das Terminal nimmt in großen Mengen verflüssigtes Erdgas auf, das von Tankern angeliefert wird. Von dort wird das Erdgas über ein Pipelinenetz in Polen verteilt. Bei dem Abschnitt Kolnik-Danzig handelt es sich nun um den ersten Onshore-Abschnitt des Pipeline-Systems. Die Porr führt den Spezialauftrag in einem Zeitraum von nur 25 Monaten aus. Das Auftragsvolumen beträgt EUR 90,5 Mio.