Varta gehört zu den traditionsreichsten Namen der deutschen Industrie. Die Wurzeln des Unternehmens reichen bis ins Jahr 1887 zurück. Über Jahrzehnte stand der Konzern für Batterietechnik „Made in Germany“. Doch in den 2000er-Jahren geriet Varta zunehmend unter Druck. Der hochverschuldete Konzern wurde schrittweise zerschlagen, Autobatterien und Haushaltsbatterien wechselten den Eigentümer.

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Was übrig blieb, war ein vergleichsweise kleines Geschäft mit Mikrobatterien. Der österreichische Unternehmer Michael Tojner übernahm diesen Teil des Unternehmens und setzte auf einen langsamen Wiederaufbau. Zunächst wirkte das wenig spektakulär. Doch genau in dieser Nische sollte wenige Jahre später die Grundlage für ein überraschendes Comeback entstehen.