Für Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig (ÖVP) hat der Erhalt der Eigenversorgung mit österreichischem Zucker "höchste Priorität". In Österreich wird die gesamte Agrana-Zuckerproduktion künftig nur mehr am Standort Tulln erfolgen. "Auf EU-Ebene gilt es weiterhin Allianzen zu schmieden, um geeignete Schutzklauseln zur Absicherung des Zuckermarktes zu schaffen", erklärt Totschnig. Die Wirtschaftlichkeit der österreichischen Zuckerproduktion werde "durch die Überproduktion in Europa, zollfreie Importquoten aus der Ukraine und erhebliche Einschränkungen beim Pflanzenschutz erschwert".

>>> Agrana: Zwei Zuckerfabriken werden geschlossen

Die Zuckerfabrik Leopoldsdorf stand bereits in der Vergangenheit wegen zu geringer Rübenmengen vor dem Aus. Im Herbst 2020 wurde daher von Agrana, Landwirtschaftsministerium und Rübenbauern ein "Zuckerpakt" zur Absicherung des Werkes Leopoldsdorf verkündet. Um die Fabriken in Tulln und Leopoldsdorf gut auszulasten, benötigt das Unternehmen nach Angaben vom Mai des Vorjahres eine Rübenanbaufläche von 38.000 Hektar. Damals hatte Büttner im Zusammenhang mit der in Ausarbeitung befindlichen Konzernstrategie betont, dass Leopoldsdorf nicht zur Disposition" stehe.