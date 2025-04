Die derzeitige wirtschaftliche Lage stellt den Zucker- und Stärkekonzern AGRANA vor große Herausforderungen. Angesichts rückläufiger Verkaufspreise und eines schwierigen Marktumfelds verzeichnete das Unternehmen deutliche Einbußen in seinen Neunmonatsergebnissen des Geschäftsjahres. Trotz gestiegener Absatzmengen sank der Umsatz um 8,1 % auf 2,71 Mrd. Euro. Das operative Ergebnis (EBIT) brach um 65,8 % auf 51,1 Mio. Euro ein, während das Konzernergebnis einen noch stärkeren Rückgang um 81,4 % auf 14,5 Mio. Euro verzeichnete.

>>> Agrana stellt neue Strategie „Next Level“ vor: Bis zu 100 Millionen Euro Einsparungen jährlich

Konzernchef Stephan Büttner betonte in einer Mitteilung: "Wir sind weiterhin mit einem äußerst herausfordernden Umfeld konfrontiert, das durch die schlechte Wirtschaftslage in Europa, die Rezession in Österreich und Deutschland sowie nach wie vor hohe Volatilitäten im Rohstoff- und Energieeinkauf gekennzeichnet ist."

Die Hauptfaktoren, die zu dieser Entwicklung beigetragen haben, sind in den Segmenten Stärke und Zucker zu finden, wo sinkende Verkaufspreise zu erheblichen Umsatzeinbußen führten. Im Gegensatz dazu zeigte das Fruchtsegment eine leichte Erholung und trug mit positiven Entwicklungen in Europa und Mexiko zur Stabilisierung der Ergebnisse bei.