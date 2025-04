INDUSTRIEMAGAZIN: Herr Büttner, wie kann in rezessiven Zeiten ein Aufbruchsnarrativ aussehen?



Stephan Büttner: Es kann nur ein Narrativ sein, das auf Gemeinsamkeit setzt. Es muss klar sein, dass wir die Herausforderungen unserer Zeit nur miteinander bewältigen. Ideologien, die das Trennende über das Gemeinsame stellen, sind gefährlich und werden keine angemessenen Lösungen für unsere aktuellen Probleme bieten können.



Wird der Standort gerade krank gejammert?



Büttner: Optimismus ist das Gebot der Stunde. Gerade in herausfordernden Zeiten ist es wichtig kontinuierlich an Lösungen für eine bessere Zukunft zu arbeiten. Sich in eine negative Spirale des Krankjammerns zu begeben, hilft niemandem weiter. Österreich ist ein hervorragender Industriestandort, der Unternehmen ausgezeichnete Rahmenbedingungen bietet, um erfolgreich agieren zu können. Die politischen Kräfte sind gefragt Österreich als Industriestandort weiterzuentwickeln und noch attraktiver zu machen. So kann Österreich auch in Zukunft an Wohlstand gewinnen.



Mit welchem unternehmerischen „Betriebssystem“ lassen sich die aktuellen Herausforderungen meistern?



Büttner: Das unternehmerische „Betriebssystem“ muss als Grundlage robust programmiert sein. Darüber hinaus sollte es einen größtmöglichen Schutz vor äußeren Gefahren bieten und sich schnell an die neuesten Entwicklungen anpassen können. Durch Produktdiversität, Internationalisierung, einer stabilen Finanzbasis und hervorragenden Mitarbeitern ist Agrana mit einem solchen Betriebssystem ausgestattet.