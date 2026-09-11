Es ist eine Nachricht, die in Österreichs Anlagenbauszene für Diskussionen sorgen wird: Über das Vermögen der Christof Industries Austria GmbH (CIA) wurde beim Landesgericht Graz ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung eröffnet. Betroffen sind 180 Mitarbeiter an den Standorten Graz, Wels und Wien. Ziel sei die Fortführung des Unternehmens. Begleitet wird die Sanierung vom Insolvenzrechtsexperten Clemens Jaufer.



Anlagenbauer Christof: "Noch laufe ich um Kreditierung"

Der unmittelbare Auslöser der neuerlichen Insvolenz liegt laut Sicht des Grazer Unternehmens nicht in Österreich, sondern in Essex im Südosten Englands. Im Zentrum steht das Großprojekt Rivenhall Integrated Waste Management Facility (IWMF). Christof Industries war dort nach eigenen Angaben als spezialisierter Subunternehmer und Dienstleister für die Installation der gesamten Elektrotechnik und Teilen der Mechanik beteiligt.

Nie mehr die wichtigsten News aus Österreichs Industrie verpassen? Abonnieren Sie unser Daily Briefing: Was in der Industrie wichtig wird. Täglich um 7 Uhr in ihrer Inbox. Hier geht’s zur Anmeldung!

Christof Industries verfügt über einiges an Erfahrung im Waste-to-Energy-Geschäft. Das Unternehmen entwickelt, montiert und serviciert thermische Abfallverwertungsanlagen und fertigt nach eigenen Angaben auch Kernkomponenten.

Rivenhall ist kein kleines Anlagenbauprojekt. Der Betreiber, Indaver mit Hauptsitz im belgischen Mechelen, bezeichnet die Anlage als sein bislang größtes Energy-from-Waste-Projekt. Die Investitionssumme wird mit 589 Millionen Pfund - rund 680 Millionen Euro - angegeben. Die Anlage soll jährlich bis zu 595.000 Tonnen nicht verwertbaren Restmüll thermisch behandeln und genügend Strom für rund 125.700 Haushalte erzeugen. Nach mehrjähriger Bauzeit wurde die Anlage im Juni offiziell eröffnet. Zu Spitzenzeiten waren bis zu 850 Menschen auf der Baustelle beschäftigt. Insgesamt wurden mehr als drei Millionen Arbeitsstunden geleistet.