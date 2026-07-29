Wolfram kritische Rohstoffe Europa : Plansee gegen China: Der stille Kampf um einen Rohstoff, den Europas Industrie dringend braucht

29.07.2026
Lesezeit: ca. 4 Minuten
China dominiert den Wolfram-Markt, die Preise steigen – und Europas Industrie sucht nach sicheren Rohstoffen. Plansee aus Tirol setzt auf Recycling, langfristige Lieferverträge und eine Mine in Südkorea, um die Abhängigkeit von China zu verringern.

Inhalt

Blick in die Sangdong-Mine in Südkorea

Die Sangdong-Mine in Südkorea soll für Plansee zu einer zusätzlichen Wolframquelle außerhalb Chinas werden.

- © Wikipedia

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Erstveröffentlichung
29.07.2026
Letzte Aktualisierung
29.07.2026
Daniel Pohselt