Plansee hat daraus Konsequenzen gezogen. Eine davon ist die strategische Entwicklung der Sangdong-Mine in Südkorea, die Wex als größtes potenzielles Wolfram-Minenprojekt für den Westen bezeichnet. Die Mine war nach dem Zweiten Weltkrieg über Jahrzehnte in Betrieb, wurde aber vor rund 20 Jahren geschlossen, weil die Preise zu niedrig waren. Vor acht Jahren begann Plansee gemeinsam mit dem Partner Almonty, dieses Projekt systematisch wieder aufzubauen. Almonty sicherte sich die Minenrechte, Plansee unterstützte das Vorhaben über Abnahmeverträge, inklusive eines Mindestpreises.

Hinzu kamen Finanzierungsbausteine mit einer Garantie der OeKB sowie einer Finanzierung über die deutsche KfW. Wex betont, dass Plansee damit ein erhebliches Risiko übernommen habe, weil die öffentliche Hand dieses Risiko nicht in entsprechender Form mitgetragen habe. Für den Konzern sei das dennoch logisch gewesen: Auch wer stark auf Recycling setzt, brauche einen Teil Primärmaterial aus der Mine.

Entscheidend ist nun die Frage des Timings. Die Mine ist in der Hochlaufphase. Das Herauslösen des Materials aus dem Berg funktioniere bereits. In Betrieb genommen werde jetzt schrittweise die erste Aufbereitungsstufe. Dort werde das Erz, das im Rohzustand womöglich nur 0,2 bis 0,5 Prozent Wolfram enthalte, durch Mahlen und weitere Verarbeitungsschritte zu einem Konzentrat mit rund 66 Prozent Wolframanteil aufbereitet. Dieses Material soll dann in Big Bags geliefert werden. Plansee hat sich laut Wex 100 Prozent der ersten Ausbaustufe gesichert. Material habe Plansee bereits erhalten, aktuell sei Almonty dabei, die Mine endgültig live zu schalten. Plansee ist laut Wex zudem mit zehn Prozent an Almonty beteiligt und zählt zu den größten Aktionären.