Die Aluminiumindustrie steht nach Einschätzung von Markus Schober, COO bei HAI, unter massivem Druck. Gleich zu Beginn seines Vortrags beschrieb er die Lage mit deutlichen Worten: Die Rahmenbedingungen seien „so schlecht wie noch nie“. Gemeint sind damit nicht einzelne Belastungen, sondern eine Kombination aus schwacher Nachfrage, hohen Energiekosten, geopolitischer Unsicherheit, globalen Überkapazitäten und wachsender Bürokratie.

Besonders hart treffe die aktuelle Marktlage exportorientierte Unternehmen. HAI beliefert Kunden in unterschiedlichen Branchen, darunter Automobil, Bau und Solarindustrie. Doch gerade diese Bereiche entwickeln sich derzeit schwach. „Unsere Kunden wachsen nicht mehr“, sagte Schober. Die Automobilindustrie schwächle massiv, auch Bau und Solarindustrie seien betroffen. Für ein Unternehmen, das breit aufgestellt ist und dennoch in mehreren Kernmärkten Gegenwind spürt, entsteht daraus ein schwieriges Umfeld.