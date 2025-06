RHP leitet das von der European Defence Agency (EDA) unterstützte Projekt „CERAMBALL“. Dieses widmet sich einer der zentralen Fragestellungen moderner militärischer Schutztechnik: Wie lässt sich höchster ballistischer Schutz bei gleichzeitig geringem Gewicht realisieren? Eine Frage, die vor allem in dynamischen Gefechtslagen, bei mobiler Infanterie oder in luftgestützten Operationen entscheidend sein kann. Die RHP-Gruppe koordiniert diese Aktivität mit insgesamt 11 Partnern aus 6 Ländern und hat sich innerhalb dieses Projektrahmens auf die Entwicklung und Herstellung hochleistungsfähiger keramischer Werkstoffe spezialisiert. Diese sich in unterschiedlichen Anwendungen wie Schutzwesten, Helikopterverkleidungen oder Fahrzeugpanzerungen einsetzen.

Zentraler Bestandteil ist die gezielte Optimierung der Mikrostruktur keramischer Materialien. So werden nano-skalige Verstärkungen in Aluminiumoxid (Al2O3) zur Erhöhung der Risszähigkeit und ballistischen Performance eingesetzt. Diese Struktur erlaubt es dem Material, bei Beschuss die Energie des Projektils effizient abzuleiten, Rissausbreitung zu erschweren und somit die ballistische Schutzleistung erheblich zu steigern. Gleichzeitig bleibt die Materialdichte kontrollierbar, was für tragbare Schutzausrüstung essentiell ist. Ergänzend werden Werkstoffe auf der Basis von Borkarbid (B4C) eingesetzt, ein extrem harter, aber gleichzeitig sehr leichter Werkstoff. Dieser eignet sich besonders für die Abwehr von Hartmetallgeschossen, wie sie in hochpräziser Scharfschützenmunition vorkommen. Durch seine abrasiven Eigenschaften zerstört B4C die Projektilstruktur bereits beim Auftreffen. In Kombination mit von Projektpartnern entwickelten energieabsorbierenden Backing-Materialien kann die Endringenergie des Geschosses weiter reduziert werden, wodurch auch die Traumawirkung für den Schutzträger drastisch minimiert wird.

Die Produktion dieser Hochleistungswerkstoffe erfolgt über modernste pulvertechnologische Verfahren und schnelles Heißpressen bei Temperaturen bis zu 2400 °C. Zur Validierung wurden umfangreiche Laboranalysen und mechanische Charakterisierungen durchgeführt, darunter Hochgeschwindigkeitsaufnahmen unter Beschuss sowie instrumentierte Aufprallversuche. Das Amt für Rüstung und Wehrtechnik ist als technisches Kompetenzzentrum des Bundesministeriums für Landesverteidigung in die Entwicklungen involviert. In sogenannten Round-Robin-Tests wurden die entwickelten Keramiken sowie kommerzielle Referenzwerkstoffe in mehreren europäischen Testeinrichtungen parallel getestet, um Vergleichbarkeit, Wiederholbarkeit und Zuverlässigkeit der Ergebnisse zu sichern.