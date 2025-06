Sie spielt eine zunehmend zentrale Rolle innerhalb der Unternehmensgruppe, wenn es um Anwendungen für die Verteidigungsgüterindustrie geht: Die slowakische Tochter der SAG Group mit Sitz in Chocholná-Velčice bei Trencin, nur zwei Autostunden von Wien entfernt. Unter der Leitung von Pavol Kubica, Managing Director von SAG Slovakia, hat sich der Standort in den letzten Jahren als flexibler, zertifizierter Zulieferer für militärische Komponenten etabliert. "Wir sind seit vielen Jahren in der Defence-Branche aktiv und sehen derzeit enormes Potenzial für weiteres Wachstum", sagt Kubica dem INDUSTRIEMAGAZIN.

Verteidigung als Wachstumssegment



Das Werk umfasst 10.000 Quadratmeter Produktionsfläche und beschäftigt rund 130 Mitarbeiter. Davon sind 95 in der Produktion und Logistik tätig. Die Fertigung erfolgt in einem hochmodernen Werk, das vor vier Jahren in Betrieb genommen wurde. Neben einer eigenen Forschung und Entwicklung zählt vor allem die hohe Fertigungstiefe zu den Besonderheiten: "Wir können für unsere Kunden komplette Produktentwicklungen inklusive Prototyping und Serieneinlauf realisieren", so Kubica. Der Umsatz lag 2024 bei 18 Millionen Euro, für heuer wird ein weiteres Wachstum auf bis zu 20 Millionen Euro erwartet.



Der Anteil der Defence-Sparte am Standort beträgt aktuell rund 25 Prozent. Damit ist die Slowakei innerhalb der SAG-Gruppe Vorreiter in diesem Segment. Gruppenweit liegt der Anteil bei etwa fünf Prozent. In Anbetracht geopolitischer Entwicklungen und zunehmender Investitionen europäischer Regierungen in Verteidigung sieht Kubica großes Marktpotenzial: "Wir verfügen über die nötigen Zertifizierungen und Kompetenzen und sind ein gesuchter Partner für europäische OEMs."