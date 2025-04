© Industriemagazin

Die infolge der KTM-Insolvenz in finanzielle Schwierigkeiten geratene Vöcklabrucker Metallgießerei (VMG) wird weitergeführt. Das renommierte Welser Familienunternehmen Mettec Guss hat die Übernahme der traditionsreichen Gießerei bestätigt, wie oberösterreichische Medien am Dienstag berichteten. Mit dieser Übernahme wird nicht nur die Existenz des Unternehmens gesichert, sondern auch zahlreiche Arbeitsplätze gerettet.

>>> Wann startet KTM in Mattighofen wieder mit der Motorrad-Produktion?