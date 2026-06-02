Robotik : Österreichs Roboter-Hoffnung: Wird Linz zum Hotspot für humanoide Robotik?

02.06.2026
Lesezeit: ca. 4 Minuten
Humanoide Roboter sollen aus dem Showcase in die Fabrik. Iono-Gründer Ümit Bas erklärt, warum der Schichtbetrieb die Wirtschaftlichkeit verändert – und ob Linz zum Robotik-Hotspot werden kann.
IONO

Mit Drohne im Kopf: Humanoider Roboter des Linzer Start-ups Iono Robotics    

- © IONO

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Erstveröffentlichung
02.06.2026
Letzte Aktualisierung
02.06.2026
Daniel Pohselt