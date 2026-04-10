MTU Aero Engines I Rüstung : MTU Aero Engines: Der überraschende DAX-Gewinner hinter Europas Aufrüstung
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MTU Aero Engines ist eines jener deutschen Industrieunternehmen, die im Alltag kaum sichtbar sind und dennoch weltweit eine zentrale Rolle spielen. Der Münchner Konzern entwickelt, fertigt und wartet Triebwerkstechnologie für zivile und militärische Flugzeuge. Nach eigenen Angaben fliegt heute rund jedes dritte Verkehrsflugzeug weltweit mit Komponenten von MTU. Besonders stark ist das Unternehmen bei Hochdruckverdichtern, Niederdruckturbinen und Turbinenzwischengehäusen – also bei Bauteilen, die tief im Inneren moderner Triebwerke unter extremen thermischen und mechanischen Belastungen arbeiten.
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Ein prominentes Beispiel ist der Airbus A320neo. In vielen dieser Maschinen arbeitet das Pratt-&-Whitney-GTF-Triebwerk, an dem MTU mit einem Risiko- und Umsatzanteil von 18 Prozent beteiligt ist. Der Münchner Hersteller verantwortet dabei unter anderem die schnelllaufende Niederdruckturbine. Das GTF gilt als eine der wichtigsten Antriebsplattformen der zivilen Luftfahrt; laut MTU und Pratt & Whitney senkt es den Treibstoffverbrauch und die CO₂-Emissionen gegenüber der Vorgängergeneration um bis zu 20 Prozent pro Flug. Seit dem Dienstbeginn haben GTF-getriebene Flugzeuge laut Unternehmensangaben mehr als zwei Milliarden Gallonen Kraftstoff eingespart – das entspricht mehr als 20 Millionen Tonnen vermiedener CO₂-Emissionen.
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Militärgeschäft: Warum MTU Aero Engines in Europas Rüstungsprogrammen steckt
MTU ist allerdings weit mehr als ein Zulieferer für die zivile Luftfahrt. Auch in zentralen europäischen Militärprogrammen steckt Technologie aus München: im Eurofighter Typhoon, im Tornado, im Transportflugzeug A400M und im Tiger-Hubschrauber. Im Militärgeschäft erzielt MTU nach eigenen Angaben einen Umsatz im hohen einstelligen Prozentbereich; auf Basis der Geschäftszahlen 2024 entspricht das rund 600 Millionen Euro.
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Die Wurzeln des Unternehmens reichen bis in die Vorkriegszeit zurück. 1934 wurde die BMW Flugmotorenbau GmbH gegründet, 1936 zog sie an den Standort München-Allach, der bis heute Hauptsitz von MTU ist. In der NS-Zeit war das Werk Teil der deutschen Rüstungsindustrie; die Firmengeschichte verweist ausdrücklich auch auf den Einsatz von Zwangsarbeitern gegen Ende des Krieges. 1969 entstand aus der Bündelung der Triebwerksaktivitäten von MAN und Daimler-Benz die Motoren- und Turbinen-Union, kurz MTU. Eines der frühen Schlüsselprogramme war das RB199 für den Tornado, entwickelt gemeinsam mit Rolls-Royce und Avio Aero. Dieses Programm machte MTU zu einem wichtigen Partner in Europas militärischer Luftfahrtindustrie.
Airline-Kunden weltweit: Das steckt hinter dem MRO-Erfolg von MTU
Von dort führte der Weg in die zivile Globalisierung der Branche. MTU beteiligte sich an internationalen Triebwerksprogrammen, baute seine Komponentenkompetenz aus und entwickelte sich zugleich zu einem der wichtigsten Anbieter im Wartungsgeschäft. Im kommerziellen MRO-Segment betreut das Unternehmen nach eigenen Angaben mehr als 270 Airline-Kunden und absolviert über 1.300 Shop Visits pro Jahr; in Unternehmensmaterialien ist zudem von rund 1.500 gewarteten Triebwerken und Industriegasturbinen pro Jahr die Rede.
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Auch finanziell ist MTU längst in einer anderen Liga angekommen. 2004 verkaufte DaimlerChrysler das Unternehmen an den Finanzinvestor KKR. Ein Jahr später folgte der Börsengang; laut MTU war die Aktie siebenfach überzeichnet. Seit September 2019 gehört das Unternehmen zum DAX. Für das Geschäftsjahr 2024 meldete MTU einen Rekordumsatz von 7,5 Milliarden Euro und ein bereinigtes operatives Ergebnis von 1,05 Milliarden Euro – erstmals über der Milliardenmarke. Bis 2030 peilt der Konzern einen Umsatz von 13 bis 14 Milliarden Euro an. Ende 2024 beschäftigte MTU 12.892 Menschen, 2025 waren es bereits mehr als 13.600.
Drohnenmarkt: Warum MTU Aero Engines jetzt auf UAV-Antriebe setzt
Parallel dazu versucht MTU, sich technologisch für eine klimaverträglichere Luftfahrt zu positionieren. Im Zentrum steht dabei die „Flying Fuel Cell“, ein wasserstoffbasiertes Brennstoffzellen-Antriebssystem für emissionsfreie Fluganwendungen. Im Juni 2025 teilte MTU mit, das Design des Demonstrators stehe, die Fertigung der Brennstoffzellen-Stacks habe begonnen, der Elektromotor sei erstmals erfolgreich getestet worden und in München sei die erste Testzelle in Betrieb gegangen. Wenige Tage später vereinbarten Airbus und MTU auf der Paris Air Show eine engere Zusammenarbeit bei der Weiterentwicklung von wasserstoffbasierter Brennstoffzellentechnologie für die Luftfahrt.
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Doch während MTU an der Dekarbonisierung des Fliegens arbeitet, wächst zugleich ein zweites, deutlich härteres Zukunftsfeld: das Geschäft mit militärischen unbemannten Systemen. Am 8. April 2026 gab MTU die Übernahme der Kölner AeroDesignWorks GmbH bekannt. Das Unternehmen, 2011 als Ausgründung aus dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt entstanden, entwickelt Turbojet-Antriebe für Drohnen und moderne Lenkflugkörper. Nach Angaben von Reuters liegt der Jahresumsatz bei rund zehn Millionen Euro; zu den Kunden zählen bereits MBDA, Airbus und Boeing. MTU bezeichnet AeroDesignWorks als strategische Erweiterung des eigenen Portfolios um Antriebe für UAVs und moderne Flugkörpersysteme.
Neue MTU-Strategie: Mehr Drohnen, mehr Verteidigung, mehr Europa-Fokus
Gerade darin liegt die industriepolitische Pointe dieser Übernahme. Viele junge Drohnenfirmen scheitern nicht an der Idee, sondern an der Skalierung. MTU bringt genau das mit, was in diesem Markt knapp ist: industrielle Fertigungstiefe, zertifizierte Prozesse, Qualitätskontrolle und Erfahrung mit sicherheitskritischen Antrieben. AeroDesignWorks soll in Köln bleiben und als eigenständige Tochter weiterarbeiten; MTU liefert die industrielle Basis, um aus Entwicklung Serienfähigkeit zu machen. Konzernchef Johannes Bussmann nannte das Unternehmen den Nukleus eines neuen Geschäftsbereichs.
Bussmann selbst steht für einen bemerkenswerten Perspektivwechsel. Er übernahm den Vorstandsvorsitz von MTU am 1. September 2025 und kam von Lufthansa Technik, wo er zuvor CEO war. Damit führt nun ein Manager den Münchner Triebwerkshersteller, der das Unternehmen über viele Jahre aus Kundensicht kannte. Unter ihm verschiebt MTU sichtbar die Gewichte: mehr Verteidigungsbezug, mehr unbemannte Systeme, mehr strategische Souveränität für Europa – bei gleichzeitigem Festhalten an dem, was das Unternehmen groß gemacht hat: Technologie, Fertigung und jahrzehntelange Programmkompetenz.
MTU Aero Engines steht selten im Rampenlicht. Die Flugzeuge tragen die Marken Airbus, Boeing oder Dassault. Die Triebwerke heißen GTF, GE9X oder EJ200. Aber in vielen dieser Programme kommt ein entscheidender Teil der Technologie aus München-Allach. Aus einem Werk mit belasteter Geschichte ist ein globaler Luftfahrtkonzern geworden, der heute sowohl vom Wachstum des zivilen Luftverkehrs als auch von Europas neuer Aufrüstung profitiert. Ob der Vorstoß in den Drohnen- und Lenkflugkörpermarkt aufgeht, ist offen. Klar ist jedoch schon jetzt: MTU hat sich in Position gebracht – mit genau jenem industriellen Know-how, das in diesem neuen Rüstungszyklus besonders gefragt sein dürfte.