MTU Aero Engines ist eines jener deutschen Industrieunternehmen, die im Alltag kaum sichtbar sind und dennoch weltweit eine zentrale Rolle spielen. Der Münchner Konzern entwickelt, fertigt und wartet Triebwerkstechnologie für zivile und militärische Flugzeuge. Nach eigenen Angaben fliegt heute rund jedes dritte Verkehrsflugzeug weltweit mit Komponenten von MTU. Besonders stark ist das Unternehmen bei Hochdruckverdichtern, Niederdruckturbinen und Turbinenzwischengehäusen – also bei Bauteilen, die tief im Inneren moderner Triebwerke unter extremen thermischen und mechanischen Belastungen arbeiten.

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Ein prominentes Beispiel ist der Airbus A320neo. In vielen dieser Maschinen arbeitet das Pratt-&-Whitney-GTF-Triebwerk, an dem MTU mit einem Risiko- und Umsatzanteil von 18 Prozent beteiligt ist. Der Münchner Hersteller verantwortet dabei unter anderem die schnelllaufende Niederdruckturbine. Das GTF gilt als eine der wichtigsten Antriebsplattformen der zivilen Luftfahrt; laut MTU und Pratt & Whitney senkt es den Treibstoffverbrauch und die CO₂-Emissionen gegenüber der Vorgängergeneration um bis zu 20 Prozent pro Flug. Seit dem Dienstbeginn haben GTF-getriebene Flugzeuge laut Unternehmensangaben mehr als zwei Milliarden Gallonen Kraftstoff eingespart – das entspricht mehr als 20 Millionen Tonnen vermiedener CO₂-Emissionen.