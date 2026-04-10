MTU Aero Engines I Rüstung : MTU Aero Engines: Der überraschende DAX-Gewinner hinter Europas Aufrüstung

10.04.2026
Lesezeit: ca. 4 Minuten
MTU Aero Engines gilt als unsichtbarer Riese der Luftfahrtindustrie – doch ausgerechnet jetzt rückt der Münchner DAX-Konzern in den Mittelpunkt eines neuen Milliardenmarkts. Warum MTU plötzlich nicht nur vom Flugverkehr, sondern auch von Europas Aufrüstung profitiert und welche Rolle Drohnen, Triebwerke und ein brisanter Zukauf dabei spielen
MTU Turbinen Luftfahrt Produktion

Vor einer riesigen Turbine: Solche Hightech-Komponenten machen MTU Aero Engines zu einem wichtigen Player der Luftfahrtindustrie.

- © Ray Payne Pictures

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Erstveröffentlichung
10.04.2026
Letzte Aktualisierung
10.04.2026
Dominique Otto