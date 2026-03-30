AI : „KI muss sich rechnen – sonst war es kein Fall für KI“

30.03.2026
Lesezeit: ca. 5 Minuten
Auf der vom Mobilfunker Magenta initiierten Messe DIGITAL X trafen sich mehr als 1500 Entscheider aus allen Branchen, um sich über die neuesten Entwicklungen im digitalen Bereich auszutauschen. Wir sprachen am Rande der Veranstaltung mit zwei der pointiertesten Köpfe der deutschsprachigen KI-Szene: Hermann del Campo, Unternehmer und KI-Pragmatiker, und Henning Beck, Neurowissenschaftler und Buchautor.
Hermann del Campo, Unternehmer und KI-Pragmatiker "

"Der AI Act schützt de facto Tech-Oligopole."
Hermann del Campo, Unternehmer und KI-Pragmatiker "

- © Sandra Oblak

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Erstveröffentlichung
30.03.2026
Letzte Aktualisierung
30.03.2026
Wolfgang Korne