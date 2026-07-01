Humanoide Roboter sind aus der industriellen Diskussion nicht mehr wegzudenken. Was lange nach Zukunftsmusik klang, wird heute in Fabriken, Logistikzentren und Testumgebungen praktisch erprobt. Für Unternehmen zählt jedoch weniger die technische Faszination als die Frage, wann sich ein Einstieg lohnt und wo er konkret beginnen sollte.



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Dafür braucht es eine klare Entscheidungshilfe. Humanoide Robotik muss nach wirtschaftlichem Nutzen, technischer Machbarkeit, Prozesskomplexität und Skalierbarkeit bewertet werden. EY unterstützt Unternehmen dabei, geeignete Anwendungsfälle zu identifizieren, Anbieter zu vergleichen und daraus eine belastbare Roadmap für Physical AI abzuleiten.

Wo Humanoide echten Mehrwert schaffen

Der Mehrwert humanoider Systeme entsteht nicht durch ihr menschenähnliches Erscheinungsbild, sondern durch ihren funktionalen Vorteil in bestehenden Umgebungen. Sinnvoll sind sie vor allem dort, wo Aufgaben variabel, schwer standardisierbar und in Brownfield Strukturen eingebettet sind, etwa beim Materialfluss, in der Montageunterstützung oder bei Inspektionen. In vielen Szenarien können jedoch mobile Plattformen mit Roboterarmen oder klassische Automatisierung die bessere Lösung sein.

Humanoide Roboter: Der Kampf um die Arbeitskraft der Zukunft beginnt

Deshalb braucht es eine technologieoffene Bewertung. Nicht der spannendste Anbieter gewinnt, sondern jene Lösung, die für den konkreten Anwendungsfall hinsichtlich Reifegrad, Integrationsaufwand, Sicherheit und Business Impact am besten passt.