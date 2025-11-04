FAS Research Top 1000 Manager : Netzwerkforscher Katzmair: „Wir spielen Markt, die anderen Monopol“

04.11.2025
Lesezeit: ca. 5 Minuten
FAS Research-Gründer und Geschäftsführer Harald Katzmair über die Rückkehr zu geschlossenen Monopolmärkten, den Wert industrieller Kooperationen in Zeiten wachsender Kleinteiligkeit und warum Manager, die die Weltlage richtig lesen, besser führen.
Katzmair Harald FAS Research

"Hat man kein Öl, keine seltenen Erden, keine Datenmonopole und keine militärische Macht, bleibt nur eines: die Qualität der Beziehungen."
Harald Katzmair, Gründer und Geschäftsführer FAS Research

- © Alexander Chitsazan

Aktive Mitgliedschaft erforderlich

Das WEKA PRIME Digital-Jahresabo gewährt Ihnen exklusive Vorteile. Jetzt WEKA PRIME Mitglied werden!

Mockup von Multi-Channel Devices
Sie möchten diesen PRIME Artikel lesen?
Jetzt PRIME Kunde werden und gleich lesen ab € 1,00
Erstveröffentlichung
04.11.2025
Letzte Aktualisierung
05.11.2025
Daniel Pohselt