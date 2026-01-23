Obsoleszenz – wie sehr hat sich dieses Problem eigentlich in den letzten Jahren verschärft? Sind die Lebenszyklen tatsächlich kürzer geworden oder täuscht der Eindruck?

Carsten Finke: Nein, tatsächlich entstand INspares 2019 aus einer konkreten Kundenanforderung – damals bei der Schwarz Gruppe (Lidl). Ein Werk, das nach sieben Jahren in Betrieb war, konnte schon erste Ersatzteile nicht mehr beschaffen. Heute vernetzen wir Anlagen stärker, was immense Komplexität schafft. Ich veranschauliche das gern an meinem ersten Auto: In meinem Opel Kadett hatte ich ein einfaches Autoradio. Bei Defekt tauschte ich es selbst aus und fuhr weiter. Heute im Audi weiß ich nicht mal, wo das Radio sitzt. Fällt es aus, fährt das Auto nicht mehr, und Austausch ist ohne Fachwerkstatt unmöglich. Genauso ist es in der Industrie: Vor 15 Jahren steuerte man Frequenzumrichter per 4–20 mA und digitalen Ausgängen – heute kommuniziert jedes Bauteil über eigene Protokolle im Netzwerk. Um Komponenten zu tauschen, braucht man exakt die richtigen Typen, idealerweise über den gesamten Maschinenlebenszyklus hinweg. Während also die Komplexität steigt, verkürzen Hersteller die Produktlebenszyklen – das passt nicht zusammen.