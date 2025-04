Beide CEOs danken den Mitarbeitenden, die den Aufbau dieser Partnerschaft ermöglicht haben. Dr. Mats Gökstorp sagt: „Vor allem danken wir allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die mit ihrer Expertise und ihrem Engagement den Geschäftsbereich Prozessautomation stark gemacht haben und diese Erfolgsgeschichte mit der strategischen Partnerschaft fortsetzen werden.“ Dr. Peter Selders ergänzt: „Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit den Menschen, die zu uns und ins Joint Venture kommen, etwas Neues aufzubauen und diese Partnerschaft zum Erfolg zu führen.“

Unverändertes Kerngeschäft von SICK

SICK ist einer der weltweit führenden Lösungsanbieter für sensorbasierte Applikationen für industrielle Anwendungen. Das Unternehmen ist mit 60 Tochtergesellschaften und Beteiligungen sowie zahlreichen Vertretungen rund um den Globus präsent. Es beschäftigt mehr als 12.000 Mitarbeitende weltweit und erzielte im Geschäftsjahr 2023 einen Konzernumsatz von 2,3 Milliarden Euro. Das Kerngeschäft der Fabrik- und Logistikautomation, in dem SICK über 80 Prozent des Umsatzes generiert, bleibt von der Partnerschaft unberührt.

Gemeinsame Werte als Fundament

Als Familienunternehmen teilen SICK und Endress+Hauser ähnliche Werte und eine vergleichbare Firmenkultur. Bereits im Herbst 2023 unterzeichneten beide Unternehmen eine Absichtserklärung für eine strategische Partnerschaft und schlossen im Sommer 2024 eine Kooperationsvereinbarung. In der Vergangenheit haben SICK und Endress+Hauser erfolgreich in projekt- und kundenbezogenen Aufträgen zusammengearbeitet. Die Gasanalysatoren und Durchflussmessgeräte finden Anwendung in Abfallverbrennungsanlagen, Kraft-, Stahl- und Zementwerken, in der Öl- und Gasindustrie, in Anlagen der Chemie und Petrochemie sowie im Schiffsbau. Sie sind von grundlegender Bedeutung für Aufgaben wie die Emissionsmessung in der Rauchgasreinigung oder die Durchflussmessung von Erdgas und Wasserstoff.

Diese strategische Partnerschaft stärkt die Position beider Unternehmen in der Prozessautomatisierung und bietet Kunden weltweit erweiterte Möglichkeiten zur Steigerung der Effizienz und Nachhaltigkeit ihrer Anlagen.