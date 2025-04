Die Anton Wottle Maschinen- und Weinpressenbau GmbH mit Sitz in Poysdorf (Bezirk Mistelbach) hat einen wichtigen Schritt in Richtung Zukunftssicherung gemacht: Der Sanierungsplan wurde am Donnerstag am Landesgericht Korneuburg angenommen. Die Gläubiger einigten sich auf eine Quote von 20 Prozent, die in fünf Raten ausgezahlt werden soll. Dies teilten die Gläubigerschutzverbände mit.

Laut aktuellen Angaben befinden sich derzeit zwei Investorengruppen in Verhandlungen mit dem Unternehmen. Dies könnte die finanzielle Stabilität der Firma weiter stärken. Insgesamt haben 98 Gläubiger Forderungen angemeldet, von denen knapp fünf Millionen Euro anerkannt wurden.