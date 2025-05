Der international tätige Luftfahrt- und Energiezulieferer Montana Aerospace, ein Unternehmen des österreichischen Industriellen Michael Tojner, hat im ersten Quartal 2025 ein starkes Wachstum verzeichnet. Trotz herausfordernder Rahmenbedingungen in der Luftfahrtindustrie, insbesondere durch eine schwache Auftragslage bei Großkunden wie Airbus und Boeing, gelang es dem Unternehmen, Umsatz und Gewinn deutlich zu steigern.

Laut dem börsennotierten Unternehmen mit Sitz in der Schweiz hat sich der Nettogewinn im Vergleich zum Vorjahresquartal beinahe verdoppelt – von rund 2,7 Mio. Euro auf 5,3 Mio. Euro. Der Umsatz stieg im ersten Quartal um 15,1 Prozent auf 408,8 Mio. Euro, ein deutlicher Indikator für die solide operative Entwicklung des Unternehmens. Besonders bemerkenswert ist auch das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA), das um 31 Prozent auf 48,8 Mio. Euro anstieg. „Trotz einer schwachen Marktlage bei Großkunden wie Airbus und Boeing sei es gelungen, die Kapazitäten durch neue Aufträge und Marktanteilsgewinne im Segment Aerostructures effizient auszulasten.“