Ein Blick auf die aktuelle Lage zeigt, wie ambivalent die Situation ist: Nach zwei Jahren Rezession verzeichnete die österreichische Industrie im vierten Quartal 2025 erstmals wieder ein leichtes Umsatzplus von 1,4 Prozent. Auch die Exporte legten mit einem Zuwachs von 2,8 Prozent erstmals seit sieben Quartalen wieder zu.

Damit wurde eine längere Phase rückläufiger Entwicklung unterbrochen. Gleichzeitig bleibt der strukturelle Druck hoch: Die Beschäftigung im produzierenden Bereich ging im Jahresvergleich um 2,2 Prozent zurück, was einem Abbau von rund 23.000 Arbeitsplätzen entspricht.