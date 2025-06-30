Universal Käsefertiger: Durchbruch mit Signalwirkung.

1985 gelingt der große Wurf: Mit dem Universal Käsefertiger entwickelt BERTSCH eine Anlage, die innerhalb kürzester Zeit zum Benchmark der internationalen Käseproduktion avanciert. "Das war unser Türöffner zu den großen Käsereien der Welt", erinnert sich Bertsch. Das Alleinstellungsmerkmal dieser Eigenentwicklung, ist die Kombination aus Präzision, Flexibilität und Skalierbarkeit. "Wir konnten plötzlich nicht nur einzelne Produktionsschritte optimieren, sondern den gesamten Fertigungsprozess auf ein neues Niveau heben."

Expansion mit Mut zur Nische.

Ab den 1980er Jahren richtet sich der Blick konsequent nach Osten. In Wien, Moskau, Minsk und Vilnius entstehen neue Standorte. Während andere abwarten, investiert BERTSCH in Präsenz. "Wir haben auf Beziehungen gesetzt, nicht auf schnelle Abschlüsse." Dieses langfristige Denken zahlt sich aus. Heute werden hauptsächlich über Handelspartner auch Südamerika, Indien und Zentralasien in dieses feste Netzwerk eingebunden.

Dank technischer Überlegenheit öffneten sich für BERTSCH neue Märkte weltweit: von den großen Molkereien Europas bis hin zu weit entfernten Projekten in Asien oder Afrika, etwa in Madagaskar. "Wir haben damals für den Präsidenten von Madagaskar eine komplette Milchverarbeitungsanlage geliefert. Solche Projekte sind Meilensteine, die man nicht vergisst", erzählt Bertsch.

Der Universal Käsefertiger wurde zum Symbol des Aufstiegs: Statt einzelner Maschinen verkaufte das Unternehmen fortan komplette, maßgeschneiderte Anlagen – Planung, Fertigung, Montage und Inbetriebnahme inklusive. "Unsere Kunden kaufen Prozesse, keine Maschinen. Sie wollen Sicherheit, Effizienz und vor allem: planbare Qualität." Diese Philosophie prägt den BERTSCH-Ansatz bis heute.