Drohnen revolutionieren zunehmend die Prozesse in Lagerhallen von Logistikunternehmen. Ihre Einsatzgebiete reichen von der Lagerverwaltung über die innerbetriebliche Logistik bis hin zu Sicherheitsaufgaben. Durch ihren flexiblen und präzisen Einsatz tragen sie maßgeblich zur Effizienzsteigerung, Kostensenkung und Erhöhung der Arbeitssicherheit bei.

Autonome Bestandsaufnahmen: Inventur per Drohne

In der Lagerverwaltung übernehmen Drohnen heute Aufgaben, die früher zeit- und arbeitsintensiv waren. Sie fliegen autonom durch Lagerhallen, scannen Barcodes oder RFID-Tags an Paletten und Regalfächern und ermöglichen so eine schnelle, automatisierte und fehlerfreie Inventur. Diese Technologie beschleunigt den Inventurprozess erheblich und reduziert gleichzeitig Fehler, die beim manuellen Zählen auftreten können.

Ein bekanntes Beispiel ist der Einsatz von Drohnen bei Deutsche Post DHL, wo mit Hilfe des Systems „Inventairy“ Lagerbestände regelmäßig und präzise erfasst werden – auch bei schlechten Lichtverhältnissen oder in schwer zugänglichen Bereichen.

Inspektionsflüge für Infrastruktur und Sicherheit

Drohnen leisten auch im Bereich der Inspektion einen wichtigen Beitrag. Sie überprüfen die Infrastruktur von Lagerstandorten, insbesondere schwer zugängliche Bereiche wie Hochregale, Dächer oder Beleuchtungssysteme. Diese Luftinspektionen sind nicht nur schneller und effizienter als herkömmliche Verfahren, sondern vor allem sicherer – denn das Risiko für das Personal, sich in gefährlichen Höhen aufzuhalten, entfällt weitgehend.

Laut einer Studie von McKinsey & Company können regelmäßige Drohneninspektionen zudem dazu beitragen, Wartungskosten zu senken, indem potenzielle Schäden frühzeitig erkannt und behoben werden.

Sicherheit aus der Vogelperspektive

Auch im Bereich der Sicherheit werden Drohnen verstärkt eingesetzt. Sie überwachen Lagerflächen, insbesondere in großen oder schwer überschaubaren Arealen, um Diebstähle und unbefugten Zutritt zu verhindern. Mit hochauflösenden Kameras und Wärmebildsensoren ausgestattet, liefern sie rund um die Uhr Echtzeitdaten, die analysiert werden können, um ungewöhnliche Aktivitäten zu erkennen und gezielte Sicherheitsmaßnahmen einzuleiten.

Ein Beispiel: Das US-amerikanische Unternehmen Amazon nutzt Drohnentechnologie zur Überwachung und Absicherung seiner Logistikzentren – unterstützt durch KI-gestützte Auswertungen, um Sicherheitsrisiken frühzeitig zu identifizieren.

Transport von Kleinteilen: Schnelle Wege, geringere Belastung

Nicht zuletzt verbessern Drohnen auch die interne Logistik. Sie transportieren kleinere Gegenstände wie Werkzeuge, Ersatzteile oder Dokumente innerhalb des Lagers schnell und zielgerichtet. Gerade in sehr großen Hallen oder bei Just-in-time-Prozessen sparen diese fliegenden Helfer wertvolle Zeit und reduzieren die körperliche Belastung für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.