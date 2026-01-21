Amazon hat im Jahr 2025 weltweit die Marke von über einer Million eingesetzter Roboter überschritten. Diese Roboter übernehmen bereits bis zu 75 Prozent der logistischen Tätigkeiten in den Fulfillment-Zentren – vom Wareneingang über Kommissionierung bis hin zum Versand.

>>> Temu-Logistik entschlüsselt: So funktioniert die Lieferkette hinter den Billigpreisen

Moderne Systeme wie der autonome Transportroboter „Proteus“ oder KI-basierte Pick&Place-Einheiten sind Beispiele für die neueste Generation an Lagerrobotik, die flexibel, lernfähig und skalierbar ist. Durch diese Technologien konnte Amazon seine Durchsatzraten teils um mehr als 40 Prozent steigern – bei gleichzeitiger Reduktion der Fehlerquote.

Amazon hat Ende 2024 nach eigenen Angaben im amerikanischen Louisiana ein Fulfillment Center der nächsten Generation aufgebaut, es vereine jahrelange Innovationen unter einem Dach, heißt es aus dem Unternehmen. Die Anlage erstreckt sich über fünf Stockwerke und mehr als drei Millionen Quadratmeter - das entspricht 55 Fußballfeldern - und ist damit einer der größten Standorte von Amazon.



Zum ersten Mal habe das Unternehmen in "allen wichtigen Produktionsbereichen des Standorts" Technologielösungen eingeführt. Damit arbeiten die Mitarbeiter nahtlos mit der wachsenden Flotte von Robotersystemen zusammen, was bisher nicht möglich gewesen sei. "Im Zentrum der Anlage steht Sequoia, ein hochmodernes, mehrstufiges, containerisiertes Inventarsystem, das es den Mitarbeitern ermöglicht, Waren schneller und sicherer zu lagern und zu entnehmen. In unserer Anlage der nächsten Generation kann Sequoia mehr als 30 Millionen Artikel aufnehmen. Damit ist es fünfmal so groß wie unser erstes System in Houston, Texas, und hilft uns, Produkte näher am Kunden zu lagern, damit wir schneller liefern können", schreibt Amazon in seinem Blog.

Das System koordiniere die Arbeit von Tausenden von mobilen Robotern und einer Reihe von Roboterarmen, um die Artikel zu den Mitarbeitern an ergonomischen Arbeitsplätzen zu bringen. Sobald die Kundenbestellungen kommissioniert sind, helfen eine Reihe von neuen Systemen dabei, sie schneller durch den Standort zu bewegen, damit sie für die Auslieferung verpackt werden können. Die Verpackungsautomatisierung optimiere den Verpackungsprozess und ersetze gleichzeitig Kunststoffmaterialien durch Papierlösungen, die recycelt werden können.