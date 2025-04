Die Wirtschaftsuniversität Wien / WU Executive Academy führt das Ranking der besten Seminaranbieter 2025 im Bereich Führung und Strategie an. In einer im Auftrag von INDUSTRIEMAGAZIN erstellten Branchenstudie wurden 250 Personalentscheider sowie 250 Teilnehmer von Fortbildungsangeboten zu ihren Erfahrungen mit der Qualität von Inhalt, Vortragenden und der Wissensvermittlung von 75 Fortbildungsanbietern befragt. Unter den 21 Anbietern in dieser Kategorie setzte sich die WU Executive Academy an die Spitze, gefolgt vom Hernstein Institut für Management und Leadership der Wirtschaftskammer Wien sowie Business Success.

>>> Österreichs beste Seminaranbieter 2025

„Gerade 2024 war besonders herausfordernd, weil viele der kurz- und mittelfristigen Auswirkungen von Pandemie und Wirtschaftskrise infolge des Ukraine-Kriegs die Unternehmen in diesem Jahr mit besonderer Härte getroffen haben. Wir freuen uns daher sehr, erneut den ersten Platz beim diesjährigen „Seminaranbieter-Ranking“ des Industriemagazins zu belegen, weil das eine schöne Auszeichnung für uns ist, dass wir auf die richtigen Themen und Formate gesetzt haben. Wir sind davon überzeugt, dass lebenslanges Lernen der Schlüssel ist, um den Herausforderungen eines dynamischen Umfelds zu begegnen“, so Bodo B. Schlegelmilch, Gründungsdekan sowie langjähriger Leiter der WU Executive Academy