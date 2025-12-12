Quantenrechner AI : Quanten-Gefahr im Anmarsch: Warum Ihre Daten bald nicht mehr sicher sind

12.12.2025
Lesezeit: ca. 5 Minuten
Quantencomputer stehen kurz davor, klassische Verschlüsselungstechniken zu knacken – und bedrohen damit die digitale Infrastruktur ganzer Industrien. Wie Unternehmen jetzt reagieren müssen, welche Technologien sich durchsetzen und warum der Handlungsdruck größer ist als je zuvor.

Inhalt

Abstract representation of time crystal and quantum qubit simulator design concept.

Algorithmen wie Kyber, Dilithium, Falcon oder SPHINCS+ basieren auf mathematischen Problemen, die selbst für künftige Quantencomputer als schwer lösbar gelten.

 

- © Irina B - stock.adobe.com

Aktive Mitgliedschaft erforderlich

Das WEKA PRIME Digital-Jahresabo gewährt Ihnen exklusive Vorteile. Jetzt WEKA PRIME Mitglied werden!

Mockup von Multi-Channel Devices
Sie möchten diesen PRIME Artikel lesen?
Jetzt PRIME Kunde werden und gleich lesen ab € 1,00
Erstveröffentlichung
12.12.2025
Letzte Aktualisierung
12.12.2025
Wolfgang Korne