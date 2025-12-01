NIS2 Cybersecurity : Das lange Warten auf NIS2

01.12.2025
Lesezeit: ca. 5 Minuten
Österreichs Industrie steckt bei NIS2 in einem Dilemma: Während die EU klare Vorgaben macht, fehlt national weiterhin ein gültiges Gesetz. Für produzierende Unternehmen entsteht dennoch konkreter Handlungsdruck.
NIS2 Cyber

Die Anforderungen der Richtlinie NIS2 wirken faktisch bereits und werden von europäischen Auftraggebern zunehmend eingefordert. 

- © sornram - stock.adobe.com

Aktive Mitgliedschaft erforderlich

Das WEKA PRIME Digital-Jahresabo gewährt Ihnen exklusive Vorteile. Jetzt WEKA PRIME Mitglied werden!

Mockup von Multi-Channel Devices
Sie möchten diesen PRIME Artikel lesen?
Jetzt PRIME Kunde werden und gleich lesen ab € 1,00
Erstveröffentlichung
01.12.2025
Letzte Aktualisierung
01.12.2025
Wolfgang Korne