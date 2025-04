DeepSeek stellt die etablierten Tech-Giganten vor unangenehme Fragen. Warum schafft ein junges Start-up aus China mit minimalem Budget eine KI, die mit Milliardenprojekten aus den USA konkurrieren kann? Fiona Cincotta, Analystin beim Broker City Index, brachte es auf den Punkt: "Wenn es plötzlich ein billiges KI-Modell gibt, stellt das die Gewinne der Konkurrenten in Frage – vor allem wenn man bedenkt, wie viel sie bereits in eine teurere KI-Infrastruktur investiert haben."

Die US-Regierung steht ebenfalls in der Kritik. Experten wie die Juraprofessorin Angela Zhang argumentieren, dass die strengen Exportkontrollen die chinesischen Unternehmen dazu gezwungen haben, effizienter und innovativer zu werden. "Die unbequeme Wahrheit für die politischen Entscheidungsträger in den USA ist, dass strenge Exportkontrollen chinesische Technologieunternehmen gezwungen haben, eigenständiger zu werden, was zu Durchbrüchen geführt hat, die sonst vielleicht nicht erzielt worden wären," schrieb Zhang in der Financial Times.

Ein ähnlicher Standpunkt wird von Jeffrey Ding, Professor an der George-Washington-Universität, vertreten. In einem Artikel der New York Times erklärte er, dass die Restriktionen DeepSeek dazu zwangen, neue Wege zu finden, um ihre KI effizienter zu trainieren.