Varta Sanierung Porsche : Varta: Warum die Rettung den deutschen Batteriekonzern noch nicht gerettet hat

01.07.2026
Lesezeit: ca. 5 Minuten
Die Varta-Aktie wurde für viele Anleger zum Symbol eines harten Sanierungsfalls: Altaktionäre gingen leer aus, Porsche und Tojner stiegen ein, Gläubiger sichern sich neue Optionen. Doch nach StaRUG, Schuldenabbau und dem verlorenen Großauftrag in Nördlingen bleibt die entscheidende Frage offen: Wurde der deutsche Batteriekonzern wirklich gerettet – oder beginnt der Kampf um Varta erst jetzt?

Inhalt

Varta-Werk mit beleuchtetem Logo bei dunklem Himmel

Varta ist finanziell neu aufgestellt – doch operativ bleibt der Batteriekonzern unter Druck.

- © Varta

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Erstveröffentlichung
01.07.2026
Letzte Aktualisierung
01.07.2026
Michael Vaccaro