Varta Sanierung Porsche : Varta: Warum die Rettung den deutschen Batteriekonzern noch nicht gerettet hat
Inhalt
- Varta Sanierung: Warum die Rettung das operative Problem nicht löst
- Varta Nördlingen: Der verlorene Großauftrag trifft das Kerngeschäft
- Varta und Porsche: Wer den Batteriekonzern künftig kontrolliert
- Natrium-Ionen-Batterien: Vartas Wette gegen China
- Allswiss und Pino Sergio: Der Gegenentwurf zur Varta-Sanierung
- Varta Zukunft: Welcher Batteriekonzern am Ende übrig bleibt
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