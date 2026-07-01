Es war ein Rettungsplan, der vielen Anlegern wie eine Enteignung vorkam – und der zugleich zeigen sollte, wie weit das deutsche Restrukturierungsrecht inzwischen reicht. Bei Varta wurde das Grundkapital auf null herabgesetzt, die Altaktionäre schieden entschädigungslos aus, danach konnten neue Eigentümer einsteigen: Michael Tojner über Montana Tech und Porsche. Juristisch lief die Sanierung nicht über eine klassische Insolvenz, sondern über das StaRUG, den Stabilisierungs- und Restrukturierungsrahmen für Unternehmen. Das Bundesverfassungsgericht nahm eine Verfassungsbeschwerde von Aktionären gegen den Plan nicht zur Entscheidung an; der Plan sah nach Angaben des Gerichts eine Kapitalherabsetzung auf null und einen Bezugsrechtsausschluss für Streubesitzaktionäre vor.

Im März 2025 galt die finanzielle Neuaufstellung als abgeschlossen. Varta reduzierte seine Verschuldung um 255 Millionen Euro auf 230 Millionen Euro. Zugleich wurden 60 Millionen Euro über eine Kapitalerhöhung und weitere 60 Millionen Euro als Neufinanzierung bereitgestellt. Rechtlich halten Tojner und Porsche die Varta AG mittelbar je zur Hälfte; wirtschaftlich entfallen nach der neuen Struktur jeweils rund 32 Prozent auf Tojner und Porsche, während die Finanzierer über virtuelle Beteiligungsrechte mit 36 Prozent am wirtschaftlichen Erfolg partizipieren.