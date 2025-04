Das Deutsche Bundesverfassungsgericht hat eine Verfassungsbeschwerde von Varta-Aktionären abgewiesen, die sich gegen das umstrittene Sanierungskonzept für den Batteriehersteller gewandt hatten. Der Kapitalschnitt bei Varta ist nun wirksam – die Anleger fallen um ihre Investitionen um.

"Damit sind die bisherigen Aktionäre der Gesellschaft infolge des Erlöschens der derzeit ausgegebenen Aktien kompensationslos aus der Varta AG ausgeschieden", hieß es in der Mitteilung. Die Aktien würden von den Depotbanken in den nächsten Tagen ausgebucht. Der Handel an der Frankfurter Börse werde eingestellt.

>>> Porsche übernimmt Vartas Autobatterie-Tochter

Am Montag waren die Papiere noch für 1,25 Euro gehandelt worden, am Dienstag wurden Kurse von 1,21 Euro festgestellt - obwohl seit Monaten klar war, dass sie wertlos würden. Einige Aktionäre hatten aber darauf spekuliert, dass sie wenigstens ein Bezugsrecht für die Kapitalerhöhung erhalten würden. Das hatten der bisherige Großaktionär Tojner und die Gläubigerbanken aber abgelehnt. Vor Gericht blitzten die Kleinaktionäre bisher mit allen Klagen gegen die Enteignung ab.