Volkswagen verliert Marktanteile in China : Volkswagen verliert Spitzenplatz: Wie BYD und Geely VW ausbremsen
Zum Ende des Jahres musste Europas größter Automobilhersteller Volkswagen einen Rückgang seiner Verkaufszahlen hinnehmen. Im vierten Quartal 2025 setzte der Konzern weltweit rund 2,38 Millionen Fahrzeuge ab – ein Minus von 4,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, wie aus einer am Montag veröffentlichten Tabelle hervorgeht. Besonders deutlich fiel der Rückgang in Nordamerika und China aus, wo die Verkaufszahlen jeweils um 17,4 Prozent zurückgingen. Weltweit lieferte der Konzern im vergangenen Jahr 8,99 Millionen Fahrzeuge aller Konzernmarken aus, 0,5 Prozent weniger als ein Jahr zuvor, wie die Wolfsburger mitteilten.
>>> Auto-Krise eskaliert: Warum VW strauchelt und Toyota profitiert
Währenddessen konnte Volkswagen in Westeuropa ein Absatzplus von 5,6 Prozent verzeichnen und verkaufte dort insgesamt 879.800 Fahrzeuge. Auch in Osteuropa stiegen die Verkäufe, und zwar um 5,9 Prozent auf 151.800 Einheiten. Auf das Gesamtjahr gerechnet, verkaufte Volkswagen weltweit 8,98 Millionen Autos – ein leichter Rückgang von 0,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die vollständige Absatzstatistik will der Konzern am Montagnachmittag vorlegen.
Nie mehr die wichtigsten News aus Österreichs Industrie verpassen? Abonnieren Sie unser Daily Briefing: Was in der Industrie wichtig wird. Täglich um 7 Uhr in ihrer Inbox. Hier geht’s zur Anmeldung!
Zölle, Preiskampf, Förderstopp: Diese Faktoren setzen VW 2025 weltweit zu
Ergänzend zu den rückläufigen Absatzzahlen verweist der Konzern auch auf äußere Einflüsse, die das Geschäft im Jahr 2025 zusätzlich belastet haben. "Insbesondere die intensive Wettbewerbssituation in China sowie die Zölle und der Entfall der Elektro-Förderung in den USA haben unser Geschäft beeinträchtigt", erklärte Marco Schubert, Vertriebsvorstand bei Audi und zugleich verantwortlich für das Konzernvertriebsressort.
>>> Trump-Zölle: Alarmstufe Rot – wie BASF, Voestalpine und Palfinger jetzt gegensteuern
In China sah sich Volkswagen einem anhaltend harten Preiswettbewerb durch lokale Elektroautohersteller ausgesetzt, was zu einem Rückgang der Auslieferungen um acht Prozent auf 2,69 Millionen Fahrzeuge führte. In Nordamerika, wo europäische Hersteller zunehmend unter den unter der US-Regierung von Donald Trump eingeführten neuen Importzöllen leiden, schrumpften die Auslieferungen im Gesamtjahr um 10,4 Prozent auf 946.800 Fahrzeuge. Besonders stark war der Rückgang im vierten Quartal: In beiden Regionen ging der Absatz um jeweils 17,4 Prozent zurück – auf nur noch 720.000 Fahrzeuge in China und 238.000 in Nordamerika.
Demgegenüber konnte der Konzern in anderen Märkten deutliche Zuwächse erzielen. In Europa wurden im Gesamtjahr 3,38 Millionen Fahrzeuge ausgeliefert, was einem Plus von 3,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Schubert betonte, man habe die starke Marktposition in Europa trotz zunehmender Konkurrenz weiter gefestigt. Noch kräftiger fiel das Wachstum in Südamerika aus, wo die Auslieferungen um 11,6 Prozent auf 663.000 Fahrzeuge stiegen.
VW fällt auf Platz drei: Geely zieht vorbei, BYD hält Spitzenposition
In China, dem wichtigsten Einzelmarkt, musste Volkswagen erneut Marktanteile abgeben. Nachdem der Konzern bereits 2024 den Spitzenplatz an den chinesischen Elektroautobauer BYD verloren hatte, wurde er 2025 auch von Geely überholt und belegt nun nur noch Platz drei unter den größten Autobauern des Landes. Der Marktanteil der beiden chinesischen Joint Ventures von Volkswagen mit FAW und SAIC fiel auf zusammen 10,9 Prozent – ein Rückgang um 1,3 Prozentpunkte im Vergleich zum Vorjahr.
>>> BYD im Europa-Tief: Ambitionierte Pläne, enttäuschende Realität
Diese Zahlen gehen aus Daten des chinesischen Branchenverbandes CPCA hervor. Demnach konnte Geely seinen Marktanteil auf elf Prozent steigern, was einem Zuwachs von 3,3 Prozentpunkten entspricht. An der Spitze steht weiterhin BYD mit einem Marktanteil von 14,7 Prozent, obwohl dieser im Vergleich zu 2024 (16,2 Prozent) leicht zurückging.
Insgesamt verlieren westliche Hersteller in der Volksrepublik zunehmend an Boden, während chinesische Produzenten ihre Position deutlich ausbauen. Wesentliche Treiber dieser Entwicklung sind das starke Wachstum im Elektroautomarkt sowie staatliche Subventionen, die insbesondere in urbanen Regionen für eine hohe Nachfrage sorgen. Hinzu kommt ein deutlicher Preisverfall bei E-Autos: Mittlerweile wird mehr als jedes zweite Neufahrzeug in China für unter 150.000 Yuan (18.475 Euro) verkauft.
E-Auto-Boom in Europa: Volkswagen steigert Elektro-Absatz um 33 Prozent
Ein Lichtblick im Gesamtjahr war die Entwicklung bei den Elektrofahrzeugen. Der Konzern konnte seine weltweiten Auslieferungen von E-Autos auf 983.100 steigern – ein Anstieg von fast 33 Prozent im Vergleich zu 2024. Besonders in Europa legte der Absatz stark zu: Mit einem Plus von 66 Prozent verzeichnete der Konzern hier eine deutliche Nachfragebelebung, nachdem das Geschäft im Vorjahr unter dem Wegfall oder der Kürzung staatlicher Förderungen gelitten hatte. 2025 war bereits nahezu jedes neunte ausgelieferte Fahrzeug ein reines Elektroauto. Angaben zur Entwicklung der einzelnen Marken, etwa Audi oder Volkswagen Pkw, lagen zum Stichtag noch nicht vollständig vor – der Konzern kündigte an, den detaillierten Auslieferungsbericht am 20. Januar zu veröffentlichen. Erste Zahlen aus den USA zeigten jedoch bereits eine schwache Entwicklung: Audi verzeichnete dort einen Rückgang von 16 Prozent, die Marke Volkswagen einen Rückgang von 13 Prozent, wobei insbesondere das Schlussquartal deutlich unter den Erwartungen blieb.