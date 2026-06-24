In der Halbleiterindustrie geht es normalerweise um Nanometer, Reinräume, Leistungselektronik und milliardenschwere Fabriken. Bei Infineon kommt nun ein anderes Thema hinzu, das auf den ersten Blick weit weg vom Kerngeschäft liegt: Gebäudetechnik. Genauer gesagt: Software für Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen. Der Münchener Chipkonzern testet mit dem Berliner Unternehmen Industrial Analytics, ob sich die Stärke eines Dax-Konzerns mit der Beweglichkeit eines Start-ups verbinden lässt.

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Infineon hatte Industrial Analytics im August 2022 übernommen. Damals teilte der Konzern mit, dass er 100 Prozent der Anteile an dem Berliner Start-up erwirbt; der Kaufpreis wurde nicht genannt. Ziel war es, das Software- und Servicegeschäft rund um KI-gestützte Analysen von Maschinen und Industrieanlagen auszubauen. Industrial Analytics entwickelte zu diesem Zeitpunkt vor allem Lösungen für vorausschauende Wartung: Anlagen sollten überwacht, kritische Entwicklungen früh erkannt und daraus konkrete Handlungsempfehlungen abgeleitet werden.