Herr Mühlberger, Infineon ist ein global tätiges Technologieunternehmen. Welche Bedeutung hat für Sie persönlich der Austausch bei Veranstaltungen wie dem Manufacturing Day?

Mühlberger: Der Manufacturing Day ist für mich eine extrem wertvolle Netzwerkveranstaltung. Man trifft dort auf viele Industriepartner, Start-Ups und andere wichtige Akteure des Innovationsökosystems. In einer Zeit, in der die Herausforderungen komplexer und die Netzwerke vielschichtiger werden, braucht es genau solche Plattformen. Zusammenarbeit funktioniert nicht ohne persönlichen Kontakt, und auch das Lösen von Problemen gelingt nur gemeinsam. Der persönliche Austausch ist einfach essenziell.

Mit welchen akademischen Einrichtungen arbeiten Sie besonders eng zusammen?

Mühlberger: Infineon Österreich ist ein internationales Unternehmen – wir beschäftigen Mitarbeitende aus rund 80 Nationen, mit einem Akademikeranteil von etwa 60 %. Das allein sorgt schon für eine enorme Breite im Universitätsnetzwerk. Unsere stärksten akademischen Verbindungen haben wir innerhalb Österreichs sowie in Italien, Kroatien, Slowenien, Bulgarien, Rumänien, Polen und dem Baltikum. Wir kooperieren aber auch mit renommierten Einrichtungen wie der ETH Zürich oder mit IMEC in Belgien. Insgesamt ist unser Netzwerk geografisch breit aufgestellt und tief verankert.

In welchen Bereichen genau setzt Infineon auf Kooperationen?

Mühlberger: Gerade im Produktionsbereich arbeiten wir intensiv mit Start-Ups zusammen, insbesondere um unsere Fertigungs- und Logistikprozesse mithilfe von AI und Machine Learning zu optimieren. Es geht darum, Abläufe effizienter und robuster zu gestalten. Parallel dazu kooperieren wir mit Universitäten und Forschungsinstituten im Bereich neuer Halbleitermaterialien und -technologien. Man könnte sagen: Die Start-up-Kooperationen zielen auf Prozessoptimierung, die akademischen Partnerschaften mehr auf Grundlagen- und Materialforschung.

Was macht eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit Start-ups aus Ihrer Sicht aus?

Mühlberger: Der wichtigste Erfolgsfaktor ist Passgenauigkeit. Die Lösung des Start-ups muss zu unseren konkreten Herausforderungen passen – und umgekehrt. Auch die Zusammenarbeit mit den jeweiligen Fachabteilungen bei uns muss gut funktionieren. Ein weiterer Punkt ist die Teamzusammensetzung: Hat das Start-up die richtigen Kompetenzen und das nötige Mindset, um gemeinsam mit uns erste Prototypen und technische Lösungen umzusetzen? Meistens starten wir mit einem Pilotprojekt. Dabei prüfen wir nicht nur die technische Machbarkeit, sondern auch, ob die kulturelle Passung stimmt – zwischen einem agilen Start-up und einem internationalen Großunternehmen wie Infineon. Wenn das gelingt, ist das eine gute Basis für weitere Schritte.

Gibt es auch ein Beispiel, wo durch eine solche Kooperation die Produktentwicklung deutlich beschleunigt wurde?

Mühlberger: Ein sehr gutes Beispiel ist unsere Aktivität im Bereich Edge AI. Dabei geht es darum, Künstliche Intelligenz direkt auf Mikrocontrollern auszuführen – also dezentral, ohne Cloud-Anbindung. Wir haben ein Start-up identifiziert, das genau für diesen Anwendungsfall eine passende Entwicklungsumgebung geschaffen hat. Die Lösung hat perfekt zu unserem Portfolio gepasst, und wir haben das Unternehmen schließlich übernommen. Heute können wir unseren Kunden ein wesentlich stärkeres Angebot in diesem Bereich machen. Das ist ein typisches Beispiel dafür, wie Start-up-Know-how unsere Produkte strategisch ergänzt.

Werden Kooperationsformate in Zukunft noch an Bedeutung gewinnen?

Mühlberger: Davon bin ich überzeugt. Wir kooperieren heute schon auf vielen Ebenen – national, europäisch, mit Forschungspartnern, Start-ups und etablierten Unternehmen. Entscheidend ist, dass wir die Vielfalt dieser Formate gezielt nutzen. Ich glaube auch, dass die Kooperationen zwischen großen Unternehmen zunehmen werden. Die Probleme sind zu komplex, um sie allein zu lösen. Deshalb wird Zusammenarbeit in Zukunft noch wichtiger – und vielfältiger.

Herr Mühlberger, vielen Dank für das Gespräch.