Der steirisch-deutsche Halbleiter- und Lichtkonzern ams-Osram richtet seine Strategie stärker auf optische Halbleiter, digitale Photonik und neue Anwendungen rund um Augmented-Reality-Brillen aus. Vorstandschef Aldo Kamper sieht in AR-Brillen einen künftigen Massenmarkt. „Die Funktionen von AR-Brillen sind vielfältig. Wir denken, dass sie in der Zukunft für viele Menschen zum täglichen Begleiter werden“, sagte Kamper vor Journalistinnen und Journalisten in Wien.

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Schon heute liefert ams-Osram Sensorelemente an Hersteller von AR-Brillen, wenn auch noch in überschaubarem Umfang. Mittelfristig rechnet der Konzern aber mit deutlich steigender Nachfrage. Kamper hält es für denkbar, dass Anfang der 2030er-Jahre weltweit 50 bis 100 Millionen Stück pro Jahr verkauft werden. Ab Mitte des Jahrzehnts könnten die Stückzahlen aus seiner Sicht noch höher liegen.