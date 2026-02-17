Im Zuge der anhaltenden Wirtschaftskrise hat die deutsche Industrie im Jahr 2025 massiv Arbeitsplätze abgebaut. Zum Jahresende waren dort noch rund 5,38 Millionen Menschen beschäftigt – das entspricht einem Rückgang von etwa 124.000 Stellen beziehungsweise 2,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Diese Zahlen gehen aus einer Analyse der Beratungsgesellschaft EY hervor, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Damit fiel der Stellenabbau nahezu doppelt so stark aus wie im Jahr 2024. Grundlage der Untersuchung sind Daten des Statistischen Bundesamts.

