Zu den Vorreitern in Sachen CO₂-Steuer gehören Finnland (76,92 €), Norwegen und Dänemark (80,37 €), die bereits Anfang der 1990er-Jahre begannen, Emissionen von CO₂ zu besteuern. Finnland führte 1990 als erstes Land weltweit eine CO₂-Steuer ein.

Während in Deutschland bereits seit 1994 die Einführung einer CO₂-Steuer gefordert wurde, wurde sie erst im Rahmen des Klimapakets 2019 konkretisiert und schließlich 2021 eingeführt. Der Preis pro Tonne betrug zu Beginn 25 €, stieg jedoch auf 55 € im Jahr 2025. Deutschland plant einen Preiskorridor mit einer Obergrenze von bis zu 65 € ab 2026.

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Österreich folgte diesem Beispiel mit einer CO₂-Steuer von 32,50 € im Jahr 2022. Bis 2025 stieg der Preis, wie geplant, auf 55 €. Ähnlich verhält es sich mit den Niederlanden, die ihre CO₂-Steuer zunächst mit 30 € einführten. Im Jahr 2025 liegt der Preis bei 51,07 € pro Tonne. Luxemburg hat ebenfalls eine CO₂-Steuer, die 2025 mit 44,19 € pro Tonne bepreist wird.

Auch Island, das 2010 eine CO₂-Steuer einführte, liegt 2025 mit etwa 35,40 € im Mittelfeld. Slowenien führte bereits 1996 eine CO₂-Steuer ein. Der Preis liegt derzeit bei rund 17 €. Die Schweiz entschied sich 2008 zur Einführung einer CO₂-Steuer. Mit einem Preis von etwa 111 € pro Tonne im Jahr 2025 gehört sie weiterhin zu den Vorreitern in Europa. Gleiches gilt für Liechtenstein, das den gleichen Preis von 111 € pro Tonne erhebt.

Frankreich führte 2014 eine CO₂-Steuer mit einem Einstiegspreis von 7 € pro Tonne ein. Bis Ende 2020 stieg die Abgabe kontinuierlich auf 45 €. Seitdem stagniert der Tarif, da die Pariser Regierung geplante Erhöhungen – etwa auf 65 € bis 2020 und auf 86 € bis 2022 – aufgrund der „Gelbwesten“-Proteste aussetzte. Diese Proteste wurden insbesondere durch steigende Spritpreise ausgelöst. Auch im Jahr 2025 beträgt die CO₂-Steuer in Frankreich weiterhin 45 €.

Irland bewegt sich mit einer CO₂-Steuer von 41 € im oberen Mittelfeld. Das Vereinigte Königreich, das 2010 bzw. 2013 eine CO₂-Steuer einführte, bleibt mit einem Preis von 20 € pro Tonne weiterhin im unteren Mittelfeld.

Vergleichsweise niedrige Preise gelten auch in Spanien und Portugal. Spanien liegt 2025 mit 15 € pro Tonne auf einer Ebene mit Lettland, während Portugal mit 23 € leicht darüber liegt.

Osteuropäische EU-Staaten haben ebenfalls schon früh CO₂-Steuern eingeführt:

Polen : Seit 1990, jedoch bei unverändert niedrigen Preisen von unter 1 € pro Tonne.

: Seit 1990, jedoch bei unverändert niedrigen Preisen von unter pro Tonne. Estland : Führte 2000 eine CO₂-Steuer ein, die 2025 weiterhin 2 € pro Tonne beträgt.

: Führte 2000 eine CO₂-Steuer ein, die 2025 weiterhin pro Tonne beträgt. Lettland: Seit 2004 hat sich die CO₂-Bepreisung hier auf 15 € erhöht, was im EU-Vergleich jedoch weiterhin im unteren Bereich liegt.

Trotz dieser Bemühungen bleibt die CO₂-Bepreisung in Osteuropa insgesamt niedrig, da nur ein kleiner Prozentsatz der Emissionen betroffen ist und die Steuersätze deutlich unter dem europäischen Durchschnitt liegen.