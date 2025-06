Die internationale Unternehmensberatung EY erzielt im aktuellen Unternehmensberater-Ranking 2025 des INDUSTRIEMAGAZINS herausragende Platzierungen: Platz 1 in der Kategorie „Finance“ sowie in den Branchen „Banken & Versicherungen“ und „Handel & Konsumgüter“, Platz 2 in der Kategorie „Digitalisierung“, Platz 3 in der Kategorie „Sustainability“ sowie in der Branche „Maschinen- und Anlagenbau“.

Mit diesen Ergebnissen gehört EY zu den klaren Spitzenreitern der österreichischen Beratungsbranche. Die Platzierungen spiegeln die umfassende Kompetenz des Unternehmens in zentralen wirtschaftlichen Zukunftsbereichen wider – von Finanz- und Digitalisierungsfragen bis hin zu Nachhaltigkeit und branchenspezifischer Exzellenz.

Gunther Reimoser, Country Managing Partner von EY Österreich, dazu: „Diese Auszeichnung ist ein bedeutender Meilenstein für uns. Ich möchte mich herzlich bei unseren Kundinnen und Kunden für ihr Vertrauen bedanken. Ganz besonderer Dank gilt natürlich unseren Mitarbeitenden. Ihre tägliche Arbeit ist der Grundstein für unsere Spitzenleistungen und die Basis unseres Erfolgs in den Bereichen Finance, Digitalisierung und Nachhaltigkeit.“

Reimoser ergänzt: „Diese Platzierungen bestätigen unsere Branchenexpertise, die wir in den letzten Jahren kontinuierlich weiter ausgebaut und die Teams stetig erweitert haben. Wir sind stolz darauf, dass unsere Beratungsleistungen gerade von Banken und Versicherungen sowie von Handel- und Konsumgüterbetrieben so hoch bewertet wurden. Das ist eine Bestätigung dafür, dass wir spezialisierte Lösungen für individuelle Herausforderungen bieten können.“

Das jährlich erscheinende Ranking basiert auf einer fundierten Marktstudie des INDUSTRIEMAGAZIN. Im Mai 2025 wurden 250 Führungskräfte und Entscheidungsträger:innen österreichischer Unternehmen befragt. Die Bewertung umfasst Kriterien wie Beratungskompetenz, Branchenkenntnis, Umsetzungsstärke und den konkreten Mehrwert für Kund:innen. Berücksichtigt wurden klassische Beratungsunternehmen, IT-Consultants, Beratungseinheiten von Wirtschaftsprüfungsgesellschaften sowie Inhouse-Consulting-Teams.

Das vollständige Ranking ist unter www.industriemagazin.at abrufbar.