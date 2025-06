Österreichs beste Unternehmensberater : Accilium erzielt doppelte Spitzenplatzierungen im Ranking der besten Unternehmensberater Österreichs 2025

Lesezeit: ca. 2 Minuten

Accilium zählt laut dem aktuellen INDUSTRIEMAGAZIN-Ranking 2025 zu den führenden Beratungen Österreichs. Mit Platz 1 in der Kategorie „Digitalisierung“ und Platz 1 in der Branche „Automobil und Zulieferindustrie“ unterstreicht das Unternehmen seine Spitzenposition in zwei zentralen Transformationsfeldern der Wirtschaft.