Trotz der von der Europäischen Union (EU) verhängten Sanktionen gegen russische Ölexporte findet russisches Öl weiterhin seinen Weg in die EU. Dies geschieht durch verschiedene Umgehungsstrategien, die es ermöglichen, die bestehenden Restriktionen zu unterlaufen.

Ship-to-Ship-Transfers (STS): Eine gängige Methode zur Verschleierung des Ursprungs russischen Öls sind Schiff-zu-Schiff-Transfers. Dabei wird Öl auf hoher See von einem Tanker auf einen anderen umgeladen, um die Herkunft zu verschleiern. Solche Transfers finden häufig in internationalen Gewässern statt, beispielsweise im Golf von Laconia nahe Griechenland. Diese Praxis erschwert die Rückverfolgung des Öls und ermöglicht es, Sanktionen zu umgehen.

Einsatz der "Schattenflotte": Russland hat eine sogenannte "Schattenflotte" aufgebaut, bestehend aus älteren, oft schlecht gewarteten Tankern mit verschleierten Eigentumsverhältnissen. Diese Schiffe transportieren russisches Öl unter dem Radar internationaler Kontrollen und nutzen dabei Flaggenstaaten mit laxen Regulierungen. Die mangelnde Transparenz und Wartung dieser Flotte erhöht zudem das Risiko von Umweltkatastrophen, insbesondere in sensiblen Regionen wie der Ostsee.

Raffinierung in Drittstaaten: Ein weiterer Weg, russisches Öl in die EU zu bringen, besteht darin, es in Drittstaaten wie Indien oder der Türkei zu raffinieren. Nach der Verarbeitung wird das Öl als Produkt des jeweiligen Landes deklariert und anschließend in die EU exportiert. Diese Praxis nutzt bestehende Schlupflöcher in den Sanktionen aus, da raffinierte Produkte nicht immer den gleichen Beschränkungen unterliegen wie Rohöl.

Nutzung von Offshore-Gesellschaften: Komplexe Netzwerke von Briefkastenfirmen und Offshore-Gesellschaften werden eingesetzt, um die wahre Herkunft des Öls und die Identität der beteiligten Akteure zu verschleiern. Diese Strukturen erschweren die Durchsetzung von Sanktionen und ermöglichen es, russisches Öl über Umwege in die EU zu importieren.

Herausforderungen bei der Durchsetzung: Die EU steht vor der Herausforderung, diese Umgehungsstrategien effektiv zu unterbinden. Obwohl bereits elf Sanktionspakete verabschiedet wurden, zeigen die fortgesetzten Importe russischen Öls, dass weitere Maßnahmen erforderlich sind. Experten betonen die Notwendigkeit einer strengeren Überwachung und besseren internationalen Zusammenarbeit, um die Wirksamkeit der Sanktionen zu gewährleisten.