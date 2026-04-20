Immer mehr österreichische Fußballvereine müssen den Spielbetrieb einstellen. Ein bekanntes Beispiel ist der insolvente SV Stripfing aus „Liga Zwa“. Selbst beim ehemaligen Damen-Serienmeister USV Neulengbach wird über die Beendigung des Spielbetriebs diskutiert. Abseits des Profifußballs ging in den letzten Jahren bei vielen unterklassigen Vereinen das Flutlicht aus. Auch in der Logistik wird verstärkt von Lights-out Logistics gesprochen. Aber was steckt hinter dem Trend der maximalen Lagerautomatisierung im Dark Warehouse?

Die Ursachen für die Stilllegung von Fußballvereinen und der Vollautomatisierung von Lägern sind ähnlich: Fachkräftemangel sowie Kostendruck durch hohe Personal- und Betriebskosten. Um diesen Problemstellungen entgegenzuwirken, rückt das Dark Warehouse zunehmend in den Fokus. Darunter wird ein Lager mit maximaler Automatisierung verstanden, bei dem Maschinen und Robotik alle Aufgaben übernehmen und Menschen nur noch überwachend wirken. Automatisierte Andock- und Entladesysteme sowie AutoID-Technologien sorgen für einen schnellen, fehlerfreien Wareneingang. Humanoide, Robotik und autonome Transportsysteme übernehmen die Lagerung und Kommissionierung aller Produktgruppen. Outdoorfähige Roboter transportieren Güter im Außenbereich und zwischen Lagerhallen. Automatisierte Verpackungs- und Sortiersysteme sowie Verladeplattformen beschleunigen den Warenausgang. Künstliche Intelligenz sorgt für den reibungsfreien Ablauf aller Lagerprozesse, koordiniert die einzelnen Automatisierungssysteme und optimiert Prozesse kontinuierlich. Das Ergebnis sind gesteigerte Effizienz, reduzierte Kosten, verkürzte Lieferzeiten und geringere Fehlerquoten – und das 24/7.

Die große Herausforderung dieser beschriebenen Vision besteht im Reifegrad der einzelnen Technologien und der Planung eines funktionierenden Gesamtsystems. Fraunhofer Austria unterstützt dabei, den Reifegrad für den konkreten Unternehmens-Use-Case zu bewerten, die idealen, zukunftsfähigen Technologien auszuwählen, ein ganzheitliches Logistikkonzept zu erstellen und Systemschnittstellen sowie KI basierte Steuerungsprinzipien zu entwickeln. Mit unseren datenbasierten und transparenten Ansätzen bewältigen wir diese hochkomplexe Planungsaufgabe und lassen das Dark Warehouse bereits jetzt Realität werden.

Während das erlöschende Flutlicht im Fußball das Ende des Spielbetriebs symbolisiert, steht das „Lights-out“ in der Logistik für einen Schritt zu mehr Effizienz, Lieferfähigkeit und Zukunftsfähigkeit. Sind Sie bereit das Licht in Ihrem Lager auszuschalten?

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