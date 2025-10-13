Solarindustrie Österreich : Fronius unter Druck: So führt die Chefin das Unternehmen durch die Solar-Krise

13.10.2025
Lesezeit: ca. 8 Minuten
Verdoppelung der Kapazitäten, dann der Knall: Den Solarcrash 2024 musste Fronius-Chefin Elisabeth Engelbrechtsmüller-Strauß erst einmal verdauen. Im Interview spricht sie über den Substanzverlust, schmerzhafte Entscheidungen, wütende Kunden, warum Fremdfinanzierung das Aus bedeutet hätte – und weshalb sie jetzt wieder im Modus des Gestaltens ist.

Inhalt

Engelbrechtsmüller-Strauss Fronius

Fronius-Chefin Elisabeth Engelbrechtsmüller-Strauß: "Wir haben keinen Investor an Bord, der uns vielleicht nervös wird."

- © Fronius; Adobe Stock

Aktive Mitgliedschaft erforderlich

Das WEKA PRIME Digital-Jahresabo gewährt Ihnen exklusive Vorteile. Jetzt WEKA PRIME Mitglied werden!

Mockup von Multi-Channel Devices
Sie möchten diesen PRIME Artikel lesen?
Jetzt PRIME Kunde werden und gleich lesen ab € 1,00
Erstveröffentlichung
13.10.2025
Letzte Aktualisierung
27.01.2026
Daniel Pohselt