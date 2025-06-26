Meyer Burger versucht, seine milliardenschweren Schulden und finanziellen Verpflichtungen im Rahmen der laufenden Insolvenzverfahren strategisch zu restrukturieren. Zentraler Punkt ist derzeit der Dialog mit der Ad‑Hoc‑Anleihegläubigergruppe. Bereits im Januar und Februar 2025 stimmten diese der Verzögerung fälliger Zinszahlungen zu – ein erster Schritt zur finanziellen Entspannung. Zudem wurde im Dezember 2024 eine Brückenfinanzierung in Höhe von rund 59,5 Millionen US‑Dollar vereinbart, um Liquidität für einen strategischen M&A‑Prozess zu schaffen. Parallel prüft Meyer Burger offenbar eine Kapitalerhöhung sowie potenzielle Verkäufe einzelner Geschäftsbereiche, um zusätzliche Mittel zu generieren und Altlasten abzubauen.

>>> Welche Insolvenzen Österreich bewegen

Im Rahmen des US‑Chapter‑11‑Verfahrens zielt das Unternehmen darauf ab, durch kontrollierte Abwicklung einzelner Tochtergesellschaften Verbindlichkeiten in Höhe von bis zu 1 Milliarde US‑Dollar zu reduzieren, bei Vermögenswerten im Wert von bis zu 500 Millionen US‑Dollar.

In Deutschland wurden Insolvenzverwalter bestellt, um die betroffenen Tochterfirmen in Thalheim und Hohenstein‑Ernstthal weiterzuführen. Es gilt, den laufenden Betrieb aufzurechtzuerhalten, Arbeitsplätze zu sichern (über Insolvenzgeld für drei Monate) und das Potenzial der Heterojunction‑Technologie zu bewahren.M

Ein möglicher Ausweg besteht in einem Asset‑Sale ohne Altlasten – Investoren könnten aktive Teile übernehmen, ohne bestehende Schulden zu belasten. Branchenexperten sehen darin eine realistische Chance: Unter Insolvenzschutz lassen sich Transaktionen beschleunigt abwickeln, da Bieter operativ starten können, ohne Altverbindlichkeiten zu übernehmen. Die Verfahren bieten zudem vorgesehenen Rahmen für Kostenoptimierung, Pensionsverpflichtungen sowie Schließung unrentabler Anlagen.

Allerdings bleibt die Ausgangslage angespannt. Asien‑Importe sorgen weiterhin für preislichen Druck, vorhandene Förderprogramme haben Meyer Burger trotz finanzieller Hilfen nicht ausreichend stabilisiert. Ob die nun gestarteten Restrukturierungen genügen, um operative Einheiten wie die Zellproduktion in Deutschland oder das US‑Werk in Arizona langfristig aufrechtzuerhalten, ist offen.