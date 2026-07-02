Agrana-CEO Stephan Büttner : Agrana gegen den Zucker: Büttners riskanter Umbau eines Milliardenkonzerns

02.07.2026
Lesezeit: ca. 3 Minuten
Agrana steckt im Umbau: CEO Stephan Büttner will das volatile Zucker- und Stärke-Geschäft stabilisieren und den Lebensmittelkonzern stärker auf höherwertige Food-&-Beverage-Lösungen ausrichten. Warum Kapital knapper wird, welche Rolle Energiepreise und Landwirtschaft spielen – und wie Agrana das Zucker-Sorgenkind zähmen will.

Inhalt

Stephan Büttner, CEO Agrana Foto: Clemens Fabry

Agrana-CEO Stephan Büttner: "Kapital ist nicht endlos verfügbar"

- © Die Presse/Clemens Fabry

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Erstveröffentlichung
02.07.2026
Letzte Aktualisierung
02.07.2026
Daniel Pohselt