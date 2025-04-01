Investitionen in Cyber Security und Informationssicherheit : Diese IT-Investitionen stemmen Unternehmen 2025

01.04.2025
Lesezeit: ca. 6 Minuten
Für das Jahr 2025 bereiten sich Unternehmen in Österreich auf massive IT-Investitionen vor. Wo fließen die großen Gelder hin? Und welche Technologietrends schaffen es neben Künstlicher Intelligenz, Datenharmonisierung und SAP-Migration in die Shortlist?

Inhalt

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Erstveröffentlichung
01.04.2025
Letzte Aktualisierung
12.05.2026
Wolfgang Korne