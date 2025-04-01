Wenn man dem kürzlich erschienenen „Kyndryl Readiness Report 2024“ Glauben schenken darf, halten 90 Prozent der weltweiten Führungskräfte ihre IT-Infrastruktur für erstklassig. Doch nur 39 Prozent von ihnen glauben, dass diese auch für zukünftige Risiken ausreichend gewappnet ist. Es besteht offenbar Investitionsbedarf. Diese Investitionen gehen verstärkt in Richtung Künstliche Intelligenz (KI). So setzen 76 Prozent der über 3.600 befragten Entscheidungsträger in ihren Firmen auf KI. Doch die bisherigen finanziellen Erfolge sind überschaubar: Lediglich 42 Prozent der Unternehmen verzeichnen einen Return on Investment (ROI) durch ihre KI-Initiativen.

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Nahezu alle Unternehmen stehen außerdem vor der Herausforderung, ihre Systeme auf dem neuesten Stand zu halten. Wie die Studie zeigt, stehen 44 Prozent der geschäftskritischen IT-Infrastrukturen kurz vor oder bereits am Ende ihrer Lebensdauer.

