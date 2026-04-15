Peter Adrian, Präsident der Deutschen Industrie- und Handelskammer, brachte anschließend die Sicht des größten europäischen Kammerverbandes ein – und machte deutlich, wie stark sich die Lage aus deutscher Sicht zuletzt eingetrübt hat.

Wenig angenehm sei derzeit „für uns in Deutschland, für die deutsche Wirtschaft, die aktuelle Situation“. Den Ausgangspunkt seiner Analyse bildeten die geopolitischen Verwerfungen.

In der Golfregion seien 800 deutsche Unternehmen angesiedelt; die Region sei ein neuralgischer Knotenpunkt für Containerverkehr, Luftfahrt und Luftfracht. Die Störungen rund um die Straße von Hormus träfen Transportwege, Energiepreise und Logistikketten. Zugleich verwies Adrian auf die weiterhin wirksamen Folgen des Ukraine-Krieges, auf Chinas Dominanz sowie auf die „erratische amerikanische Handels- und Zollpolitik“.

Der zarte Aufschwung, auf den man gehofft habe, stehe damit erneut unter Druck. Nach der jüngsten Konjunkturumfrage seien die Unternehmen durch „eine wirklich schwache Inlandsnachfrage, hohe Standortkosten“ und „sehr negative wirtschaftspolitische Rahmenbedingungen“ belastet. Aus einer Hoffnung auf ein Plus „irgendwo beim Bruttoinlandsprodukt vielleicht nochmal eine Eins“ werde womöglich nur ein Wachstum von 0,5 Prozent.

Adrian formulierte daraus einen Katalog wirtschaftspolitischer Forderungen: wettbewerbsfähige Energiekosten, beherrschbare Bruttoarbeitskosten, weniger Bürokratie und resilientere Lieferketten. Besonders drastisch fiel seine Beschreibung der Energiekosten aus. Mehr als jedes zweite Industrieunternehmen mit mehr als 500 Beschäftigten prüfe in Deutschland Standortverlagerungen oder Produktionseinschränkungen wegen hoher Strom- und Gaspreise.

Bei Gas liege Deutschland beim Fünffachen des US-Niveaus, bei Industriestromkosten sei es ähnlich. „Damit fehlt uns natürlich ein ganz wesentlicher Faktor, um hier wettbewerbsfähig zu bleiben“, sagte Adrian. Rund 35 Prozent der Unternehmen schoben Investitionen in Kernprozessen zeitlich auf.

Das Ziel der Klimaneutralität stellte er nicht in Frage, verlangte aber eine Energie- und Klimapolitik, die „wirtschaftliche Instrumente in den Mittelpunkt stellt“. Kurzfristig brauche es „spürbare Entlastungen“, etwa durch eine Senkung der Stromsteuer auf den europäischen Mindestsatz sowie befristet niedrigere Energiesteuern insgesamt.

Auch bei den Arbeitskosten und den Sozialversicherungssystemen schlug Adrian einen reformorientierten Ton an. Die Arbeitskosten seien aus Sicht der Unternehmen „das größte Geschäftsrisiko“, während der Fachkräftemangel ungelöst bleibe.

Bis 2035 rechne man allein aufgrund der Demografie mit einer negativen Saldo-Differenz von 3,2 Millionen Menschen am Arbeitsmarkt. Steigende Lohnnebenkosten seien damit vorprogrammiert. Adrian warnte davor, dass die Sozialversicherungsbeiträge von heute über 42 Prozent perspektivisch in Richtung 50 Prozent steigen könnten. „Das ist für viele Unternehmen und vor allem natürlich für die Mitarbeiter in den Unternehmen schlicht nicht mehr tragbar.“

Er sprach sich für strukturelle Eingriffe aus, darunter stärkere Anreize zu Mehrarbeit, die Abschaffung der abschlagsfreien Rente nach 45 Jahren und eine Kopplung des Renteneintrittsalters an die Lebenserwartung. Der Befund dahinter: Ohne politische Eingriffe drohten die Sozialversicherungssysteme selbst zum Bremsklotz für Wachstum und Beschäftigung zu werden.

Raum nahm bei Adrian auch das Thema Bürokratie ein. Die deutsche Wirtschaft leide seit langem darunter; der von Bund und Ländern vereinbarte Beschleunigungskurs komme in der Praxis jedoch kaum an. „Das Ergebnis ist ernüchternd“, sagte Adrian über Ergebnisse des von der DIHK entwickelten Beschleunigungsmonitors. Informationspflichten müssten konsequent vereinfacht, doppelte Datenmeldungen vermieden und europäische Vorgaben „möglichst eins zu eins“ umgesetzt werden, um nationales Goldplating zu verhindern.

Markant war sein Vorschlag, in der aktuellen Lage auch temporär Regeln außer Kraft zu setzen. Man solle prüfen, „welche Gesetze und Verordnungen könnte man denn vorübergehend mal außer Kraft setzen“. Nach zwei Jahren könne man dann evaluieren, welche Folgen das gehabt habe. In zugespitzter Form sagte Adrian sogar, bei einer ganzen Reihe von Regeln würde „überhaupt nicht auffallen, dass diese Gesetze nicht mehr zur Anwendung kommen“. Sein Kernvorwurf lautete: Europa und Deutschland produzierten zu oft Regulierung, deren Rückbau später mühsam in kleinen Korrekturen versucht werde.