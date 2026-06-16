Agrana-CEO Stephan Büttner : Agrana: Wie Büttner das Zucker-Sorgenkind zähmen will

16.06.2026
Lesezeit: ca. 3 Minuten
Agrana steckt mitten in einem heiklen Umbau: Das Zucker- und Commodity-Geschäft bleibt volatil, während CEO Stephan Büttner den Konzern stärker auf höherwertige Food-&-Beverage-Lösungen trimmt. Im Interview erklärt er, warum Kapital knapper wird, welche Rolle die Landwirtschaft spielt – und weshalb sich ein Milliardenkonzern nicht in wenigen Monaten neu erfinden lässt.

Inhalt

Stephan Büttner, CEO Agrana Foto: Clemens Fabry

Agrana-CEO Stephan Büttner: "Kapital ist nicht endlos verfügbar"

- © Die Presse/Clemens Fabry

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Erstveröffentlichung
16.06.2026
Letzte Aktualisierung
16.06.2026
Daniel Pohselt